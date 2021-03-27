Son dakika! Yatırımcı rehberi (8) - Son Dakika

Son dakika! Yatırımcı rehberi (8)

27.03.2021 11:11
Son dakika! Yatırımcı rehberi (8), System.String[]

Son dakika haber... Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım9,491,5022,61
Acıpayam Selüloz20,70-3,8120,91
Adel Kalemcilik23,02-5,73-32,76
Adese Alışveriş Ticaret3,113,6711,07
Afyon Çimento4,19-7,30-18,00
Ak Enerji1,81-4,23-18,10
Akbank4,72-18,24-30,16
Akçansa18,855,6013,97
Akdeniz Yatırım Hold.2,13-8,58-11,37
Akfen GMYO4,06-6,24-16,46
Akın Tekstil52,30-12,4064,67
Akiş GMYO1,95-12,16-30,16
Akmerkez GMYO54,80-2,84-14,90
Aksa15,75-8,917,95
Aksa Enerji11,00-3,6847,85
Aksigorta8,25-9,14-5,15
Aksu Enerji6,24-4,00-17,32
Alarko Carrıer362,50-11,50-0,66
Alarko GMYO25,80-6,32-1,38
Alarko Holding10,43-13,3720,72
Albaraka Türk1,81-3,21-6,70
Alcatel Lucent Teletaş30,74-8,953,64
Alkim Kağıt17,26-5,6827,40
Alkim Kimya16,87-4,8516,05
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,30-7,635,02
Altınyunus Çeşme75,40-2,5850,92
Anadolu Efes22,50-3,60-2,93
Anadolu Grubu Holding23,70-12,48-9,92
Anadolu Hayat Emek.11,443,1631,95
Anadolu Isuzu19,30-7,127,22
Anadolu Sigorta7,22-7,67-4,37
Anel Elektrik5,9013,4686,12
Arçelik34,76-0,6314,34
ARD Bilişim Teknolojileri49,80-9,453,58
Arena Bilgisayar52,35-2,8852,18
Armada Bilgisayar54,85-6,7211,76
Arsan Tekstil10,958,0950,21
Arzum Ev Aletleri21,80-7,39-11,45
Aselsan14,85-9,29-18,63
Ata GMYO5,39-9,11-2,18
Atakule GMYO3,06-13,3121,43
Atlantis Yatırım Holding4,90-7,02-11,87
Atlas Yat. Ort.1,39-8,55-20,57
AvivaSA Emeklilik Hayat18,34-3,011,77
Avrasya GMYO3,222,8822,93
Avrasya Petrol ve Tur.3,19-5,90-0,31
Avrupa Yatırım Holding8,753,6745,83
Ayen Enerji8,035,3848,43
Ayes Çelik Hasır ve Çit11,70-7,143,08
Aygaz15,12-4,613,21
Bagfaş22,92-7,2814,60
Bak Ambalaj22,62-9,3011,98
Balatacılar Balatacılık7,54-9,92-8,50
Bantaş Ambalaj4,39-6,60-6,40
Banvit52,75-3,561,44
Baştaş Başkent Çimento14,080,72-18,94
Batı Çimento14,25-15,18202,55
Batısöke Çimento3,62-9,2748,36
Bayrak Taban Sanayi10,01-11,18-5,66
Bera Holding21,62-5,016,61
Berkosan Yalıtım11,22-4,1025,78
Beşiktaş Futbol Yat.6,9317,6671,53
Beyaz Filo11,80-9,6515,91
Bilici Yatırım14,2613,17114,76
Bim Mağazalar72,000,00-2,09
Birko Mensucat1,3522,7321,62
Birlik Mensucat3,062,00-11,56
Bizim Mağazaları13,70-8,12-10,81
Borusan Mannesmann28,04-9,310,86
Borusan Yat. Paz.418,30-5,64-8,45
Bosch Fren Sistemleri1.078,00-4,89-12,99
Bossa23,88-7,4433,78
Brisa27,36-4,0737,21
Burçelik23,12-6,099,99
Burçelik Vana29,96-11,67-39,67
Bursa Çimento3,83-4,96-23,06
Carrefoursa53,00-11,52-26,18
Casa Emtia Petrol133,30-5,2625,75
Ceo Event Medya5,61-10,24-12,75
Coca Cola İçecek70,05-5,407,58
Cosmos Yat. Holding11,501,7742,68
Credıtwest Faktorıng4,95-3,88-15,67
Çelebi299,70-0,7664,20
Çelik Halat7,49-8,44-17,67
Çemaş Döküm1,32-12,58-22,47
Çemtaş15,43-2,16-2,96
Çimbeton278,80-7,68-5,97
Çimentaş38,06-4,855,25
Çimsa20,84-4,8417,08
Çuhadaroğlu Metal6,75-8,54-12,68
Dagi Giyim2,45-10,91-28,08
Dagi Yatırım Holding13,74-7,166,51
Dardanel32,26-2,83-3,70
Datagate Bilgisayar15,00-4,15-6,89
Demısaş Döküm7,26-8,569,83
Denge Holding7,406,4735,04
Deniz GMYO4,89-11,5742,98
Derimod11,88-4,2721,97
Derlüks Yatırım Holding7,96-8,72-9,75
Desa Deri11,85-8,1421,66
Despec Bilgisayar11,91-5,33-8,81
Deva Holding30,442,1526,10
Dinamik Isı Makina Yalıtım14,45-7,1933,18
Diriteks Diriliş Tekstil5,82-13,1356,03
Ditaş Doğan15,37-5,0617,97
DO-CO648,605,982,95
Doğan Burda18,15-0,27-19,12
Doğan Holding3,24-2,415,54
Doğtaş Kelebek Mobilya2,56-14,099,92
Doğusan5,668,4329,22
Doğuş GMYO13,2910,0262,67
Doğuş Otomotiv28,76-10,120,07
Döktaş Dökümcülük33,00-9,987,77
Duran Doğan Basım11,55-9,9110,10
Dyo Boya13,30-12,2117,08
Eczacıbaşı İlaç6,47-7,17-13,27
Eczacıbaşı Yatırım52,70-3,2189,98
Edip Gayrimenkul3,59-3,498,13
Ege Endüstri1.577,40-5,10-5,25
Ege Gübre201,70-7,3538,91
Ege Profil32,26-10,39-15,64
Ege Seramik13,511,1231,29
Egeplast35,444,486,43
Ekiz Kimya6,98-0,29-2,10
Emek Elektrik2,55-10,53-10,69
Eminiş Ambalaj22,84-11,95-38,00
Emlak Konut GMYO1,85-11,90-13,55
Enerjisa Enerji10,86-8,89-13,19
Enka İnşaat7,78-0,775,56
Erbosan61,15-4,6849,15
Ereğli Demir Çelik13,80-4,015,05
Ersu Gıda4,82-4,17-2,43
Escort Teknoloji6,66-7,881,37
Esenboğa Elektrik39,88-2,73109,56
Etiler Gıda5,75-2,5444,47
Euro Kapital Yat. Ort.4,5810,6318,96
Euro Trend Yat. Ort.4,231,2017,50
Euro Yat. Ort.4,48-7,63-0,67
Euro Yatırım Holding3,86-3,2635,92
Fade Gıda18,0018,03190,79
Fenerbahçe Futbol27,36-5,13-7,44
Flap Kongre Toplantı Hiz.5,43-12,28-14,76
F-M İzmit Piston148,40-2,9321,05
Fonet Bilgi Teknolojileri14,58-5,8111,90
Ford Otosan190,70-13,8756,13
Formet Celik Kapi Sanayi3,09-7,21-34,95
Frigo Pak Gıda31,501,6150,14
Galatasaray Sportif3,71-20,22-8,40
Garanti Bankası6,88-22,35-33,65
Garanti Faktoring14,57-3,6430,91
Garanti Yat. Ort.2,91-7,62-9,91
Gedik Y. Men. Değ.21,10-11,2067,46
Gediz Ambalaj34,80-10,8629,85
Gentaş5,32-6,67-10,44
Gersan Elektrik6,62-2,657,82
Global Men. Değ.8,01-1,4833,28
Global Yat. Holding6,291,1334,40
Good-Year7,68-8,13-8,13
Göltaş Çimento58,45-7,5941,66
Gözde Girişim7,33-9,62-8,15
GSD Denizcilik6,566,6730,16
GSD Holding2,03-9,78-19,12
Gübre Fabrik.73,55-4,97-14,53
Güler Yat. Holding9,990,10-8,10
Halk GMYO3,18-5,36-0,93
Hatay Tekstil19,50-9,8139,78
Hedef Girişim4,766,4938,92
Hektaş31,063,8862,87
HUB Girişim16,63-8,48-8,63
Hürriyet Gzt.1,84-9,80-12,38
ICBC Turkey Bank6,130,66-5,69
İdealist Danışmanlık84,9511,70531,13
İdealist GMYO9,52-13,3040,00
İhlas Ev Aletleri1,47-7,55-21,81
İhlas Gayrimenkul1,04-4,59-16,80
İhlas Gazetecilik3,156,78-22,41
İhlas Holding0,76-9,52-32,30
İhlas Yayın Holding0,89-2,20-21,93
İndeks Bilgisayar28,92-2,0351,18
Info Yatırım7,308,4713,18
İntema49,828,3024,86
Inveo Yatırım Holding127,00-8,90187,20
İpek Doğal Enerji11,56-7,30-11,62
İskenderun Demir Çelik10,99-0,3621,62
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika! Yatırımcı rehberi (8) - Son Dakika Ekonomi


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