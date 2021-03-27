Son dakika! Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|9,49
|1,50
|22,61
|Acıpayam Selüloz
|20,70
|-3,81
|20,91
|Adel Kalemcilik
|23,02
|-5,73
|-32,76
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,11
|3,67
|11,07
|Afyon Çimento
|4,19
|-7,30
|-18,00
|Ak Enerji
|1,81
|-4,23
|-18,10
|Akbank
|4,72
|-18,24
|-30,16
|Akçansa
|18,85
|5,60
|13,97
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,13
|-8,58
|-11,37
|Akfen GMYO
|4,06
|-6,24
|-16,46
|Akın Tekstil
|52,30
|-12,40
|64,67
|Akiş GMYO
|1,95
|-12,16
|-30,16
|Akmerkez GMYO
|54,80
|-2,84
|-14,90
|Aksa
|15,75
|-8,91
|7,95
|Aksa Enerji
|11,00
|-3,68
|47,85
|Aksigorta
|8,25
|-9,14
|-5,15
|Aksu Enerji
|6,24
|-4,00
|-17,32
|Alarko Carrıer
|362,50
|-11,50
|-0,66
|Alarko GMYO
|25,80
|-6,32
|-1,38
|Alarko Holding
|10,43
|-13,37
|20,72
|Albaraka Türk
|1,81
|-3,21
|-6,70
|Alcatel Lucent Teletaş
|30,74
|-8,95
|3,64
|Alkim Kağıt
|17,26
|-5,68
|27,40
|Alkim Kimya
|16,87
|-4,85
|16,05
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,30
|-7,63
|5,02
|Altınyunus Çeşme
|75,40
|-2,58
|50,92
|Anadolu Efes
|22,50
|-3,60
|-2,93
|Anadolu Grubu Holding
|23,70
|-12,48
|-9,92
|Anadolu Hayat Emek.
|11,44
|3,16
|31,95
|Anadolu Isuzu
|19,30
|-7,12
|7,22
|Anadolu Sigorta
|7,22
|-7,67
|-4,37
|Anel Elektrik
|5,90
|13,46
|86,12
|Arçelik
|34,76
|-0,63
|14,34
|ARD Bilişim Teknolojileri
|49,80
|-9,45
|3,58
|Arena Bilgisayar
|52,35
|-2,88
|52,18
|Armada Bilgisayar
|54,85
|-6,72
|11,76
|Arsan Tekstil
|10,95
|8,09
|50,21
|Arzum Ev Aletleri
|21,80
|-7,39
|-11,45
|Aselsan
|14,85
|-9,29
|-18,63
|Ata GMYO
|5,39
|-9,11
|-2,18
|Atakule GMYO
|3,06
|-13,31
|21,43
|Atlantis Yatırım Holding
|4,90
|-7,02
|-11,87
|Atlas Yat. Ort.
|1,39
|-8,55
|-20,57
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,34
|-3,01
|1,77
|Avrasya GMYO
|3,22
|2,88
|22,93
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,19
|-5,90
|-0,31
|Avrupa Yatırım Holding
|8,75
|3,67
|45,83
|Ayen Enerji
|8,03
|5,38
|48,43
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|11,70
|-7,14
|3,08
|Aygaz
|15,12
|-4,61
|3,21
|Bagfaş
|22,92
|-7,28
|14,60
|Bak Ambalaj
|22,62
|-9,30
|11,98
|Balatacılar Balatacılık
|7,54
|-9,92
|-8,50
|Bantaş Ambalaj
|4,39
|-6,60
|-6,40
|Banvit
|52,75
|-3,56
|1,44
|Baştaş Başkent Çimento
|14,08
|0,72
|-18,94
|Batı Çimento
|14,25
|-15,18
|202,55
|Batısöke Çimento
|3,62
|-9,27
|48,36
|Bayrak Taban Sanayi
|10,01
|-11,18
|-5,66
|Bera Holding
|21,62
|-5,01
|6,61
|Berkosan Yalıtım
|11,22
|-4,10
|25,78
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,93
|17,66
|71,53
|Beyaz Filo
|11,80
|-9,65
|15,91
|Bilici Yatırım
|14,26
|13,17
|114,76
|Bim Mağazalar
|72,00
|0,00
|-2,09
|Birko Mensucat
|1,35
|22,73
|21,62
|Birlik Mensucat
|3,06
|2,00
|-11,56
|Bizim Mağazaları
|13,70
|-8,12
|-10,81
|Borusan Mannesmann
|28,04
|-9,31
|0,86
|Borusan Yat. Paz.
|418,30
|-5,64
|-8,45
|Bosch Fren Sistemleri
|1.078,00
|-4,89
|-12,99
|Bossa
|23,88
|-7,44
|33,78
|Brisa
|27,36
|-4,07
|37,21
|Burçelik
|23,12
|-6,09
|9,99
|Burçelik Vana
|29,96
|-11,67
|-39,67
|Bursa Çimento
|3,83
|-4,96
|-23,06
|Carrefoursa
|53,00
|-11,52
|-26,18
|Casa Emtia Petrol
|133,30
|-5,26
|25,75
|Ceo Event Medya
|5,61
|-10,24
|-12,75
|Coca Cola İçecek
|70,05
|-5,40
|7,58
|Cosmos Yat. Holding
|11,50
|1,77
|42,68
|Credıtwest Faktorıng
|4,95
|-3,88
|-15,67
|Çelebi
|299,70
|-0,76
|64,20
|Çelik Halat
|7,49
|-8,44
|-17,67
|Çemaş Döküm
|1,32
|-12,58
|-22,47
|Çemtaş
|15,43
|-2,16
|-2,96
|Çimbeton
|278,80
|-7,68
|-5,97
|Çimentaş
|38,06
|-4,85
|5,25
|Çimsa
|20,84
|-4,84
|17,08
|Çuhadaroğlu Metal
|6,75
|-8,54
|-12,68
|Dagi Giyim
|2,45
|-10,91
|-28,08
|Dagi Yatırım Holding
|13,74
|-7,16
|6,51
|Dardanel
|32,26
|-2,83
|-3,70
|Datagate Bilgisayar
|15,00
|-4,15
|-6,89
|Demısaş Döküm
|7,26
|-8,56
|9,83
|Denge Holding
|7,40
|6,47
|35,04
|Deniz GMYO
|4,89
|-11,57
|42,98
|Derimod
|11,88
|-4,27
|21,97
|Derlüks Yatırım Holding
|7,96
|-8,72
|-9,75
|Desa Deri
|11,85
|-8,14
|21,66
|Despec Bilgisayar
|11,91
|-5,33
|-8,81
|Deva Holding
|30,44
|2,15
|26,10
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|14,45
|-7,19
|33,18
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,82
|-13,13
|56,03
|Ditaş Doğan
|15,37
|-5,06
|17,97
|DO-CO
|648,60
|5,98
|2,95
|Doğan Burda
|18,15
|-0,27
|-19,12
|Doğan Holding
|3,24
|-2,41
|5,54
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,56
|-14,09
|9,92
|Doğusan
|5,66
|8,43
|29,22
|Doğuş GMYO
|13,29
|10,02
|62,67
|Doğuş Otomotiv
|28,76
|-10,12
|0,07
|Döktaş Dökümcülük
|33,00
|-9,98
|7,77
|Duran Doğan Basım
|11,55
|-9,91
|10,10
|Dyo Boya
|13,30
|-12,21
|17,08
|Eczacıbaşı İlaç
|6,47
|-7,17
|-13,27
|Eczacıbaşı Yatırım
|52,70
|-3,21
|89,98
|Edip Gayrimenkul
|3,59
|-3,49
|8,13
|Ege Endüstri
|1.577,40
|-5,10
|-5,25
|Ege Gübre
|201,70
|-7,35
|38,91
|Ege Profil
|32,26
|-10,39
|-15,64
|Ege Seramik
|13,51
|1,12
|31,29
|Egeplast
|35,44
|4,48
|6,43
|Ekiz Kimya
|6,98
|-0,29
|-2,10
|Emek Elektrik
|2,55
|-10,53
|-10,69
|Eminiş Ambalaj
|22,84
|-11,95
|-38,00
|Emlak Konut GMYO
|1,85
|-11,90
|-13,55
|Enerjisa Enerji
|10,86
|-8,89
|-13,19
|Enka İnşaat
|7,78
|-0,77
|5,56
|Erbosan
|61,15
|-4,68
|49,15
|Ereğli Demir Çelik
|13,80
|-4,01
|5,05
|Ersu Gıda
|4,82
|-4,17
|-2,43
|Escort Teknoloji
|6,66
|-7,88
|1,37
|Esenboğa Elektrik
|39,88
|-2,73
|109,56
|Etiler Gıda
|5,75
|-2,54
|44,47
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,58
|10,63
|18,96
|Euro Trend Yat. Ort.
|4,23
|1,20
|17,50
|Euro Yat. Ort.
|4,48
|-7,63
|-0,67
|Euro Yatırım Holding
|3,86
|-3,26
|35,92
|Fade Gıda
|18,00
|18,03
|190,79
|Fenerbahçe Futbol
|27,36
|-5,13
|-7,44
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|5,43
|-12,28
|-14,76
|F-M İzmit Piston
|148,40
|-2,93
|21,05
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,58
|-5,81
|11,90
|Ford Otosan
|190,70
|-13,87
|56,13
|Formet Celik Kapi Sanayi
|3,09
|-7,21
|-34,95
|Frigo Pak Gıda
|31,50
|1,61
|50,14
|Galatasaray Sportif
|3,71
|-20,22
|-8,40
|Garanti Bankası
|6,88
|-22,35
|-33,65
|Garanti Faktoring
|14,57
|-3,64
|30,91
|Garanti Yat. Ort.
|2,91
|-7,62
|-9,91
|Gedik Y. Men. Değ.
|21,10
|-11,20
|67,46
|Gediz Ambalaj
|34,80
|-10,86
|29,85
|Gentaş
|5,32
|-6,67
|-10,44
|Gersan Elektrik
|6,62
|-2,65
|7,82
|Global Men. Değ.
|8,01
|-1,48
|33,28
|Global Yat. Holding
|6,29
|1,13
|34,40
|Good-Year
|7,68
|-8,13
|-8,13
|Göltaş Çimento
|58,45
|-7,59
|41,66
|Gözde Girişim
|7,33
|-9,62
|-8,15
|GSD Denizcilik
|6,56
|6,67
|30,16
|GSD Holding
|2,03
|-9,78
|-19,12
|Gübre Fabrik.
|73,55
|-4,97
|-14,53
|Güler Yat. Holding
|9,99
|0,10
|-8,10
|Halk GMYO
|3,18
|-5,36
|-0,93
|Hatay Tekstil
|19,50
|-9,81
|39,78
|Hedef Girişim
|4,76
|6,49
|38,92
|Hektaş
|31,06
|3,88
|62,87
|HUB Girişim
|16,63
|-8,48
|-8,63
|Hürriyet Gzt.
|1,84
|-9,80
|-12,38
|ICBC Turkey Bank
|6,13
|0,66
|-5,69
|İdealist Danışmanlık
|84,95
|11,70
|531,13
|İdealist GMYO
|9,52
|-13,30
|40,00
|İhlas Ev Aletleri
|1,47
|-7,55
|-21,81
|İhlas Gayrimenkul
|1,04
|-4,59
|-16,80
|İhlas Gazetecilik
|3,15
|6,78
|-22,41
|İhlas Holding
|0,76
|-9,52
|-32,30
|İhlas Yayın Holding
|0,89
|-2,20
|-21,93
|İndeks Bilgisayar
|28,92
|-2,03
|51,18
|Info Yatırım
|7,30
|8,47
|13,18
|İntema
|49,82
|8,30
|24,86
|Inveo Yatırım Holding
|127,00
|-8,90
|187,20
|İpek Doğal Enerji
|11,56
|-7,30
|-11,62
|İskenderun Demir Çelik
|10,99
|-0,36
|21,62
(Sürecek)
Kaynak: AA
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