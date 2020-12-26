Son dakika! Yatırımcı rehberi (9) - Son Dakika

Son dakika! Yatırımcı rehberi (9)

26.12.2020 11:07
Son dakika! Yatırımcı rehberi (9), System.String[]

Son dakika haber: Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)251.000,0051,36İş Bankası (B)39.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)251.000,00

51,36
İş Bankası (B)39.500,00-2,4730,88
İş Bankası (C)6,75-0,595,30
İş Bankası (Kur.)350.000,005,1166,67
İş Fin.Kir.3,79-1,81-0,26
İş Girişim19,932,10424,47
İş GMYO2,31-3,7531,25
İş Y. Men. Değ.17,006,32322,18
İş Yat. Ort.3,31-1,78105,42
İşbir Holding2.768,900,10543,93
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,160,0087,10
İttifak Holding2,33-4,1278,70
İz Hayvancılık Tarım17,907,31584,12
İzmir Demir Çelik10,90-2,1533,09
İzmir Fırça5,454,41202,78
Jantsa Jant Sanayi289,003,03443,36
Kafein Yazılım20,347,6883,15
Kaplamin31,408,28465,77
Kardemir (A)5,833,19120,00
Kardemir (B)5,181,5796,21
Kardemir (D)5,391,32102,63
Karel Elektronik21,065,9944,94
Karsan Otomotiv3,131,6298,10
Karsu Tekstil7,012,19116,36
Kartonsan94,05-17,31543,56
Katmerciler Ekipman3,10-0,32102,79
Kent Gıda364,10-2,121467,94
Kerevitaş Gıda6,670,91104,60
Kervan Gıda13,55-3,56

Kervansaray Yat. Holding1,290,78134,55
Kiler GMYO2,58-1,90141,35
Klimasan Klima17,20-2,88-18,92
Koç Holding19,90-0,50-0,54
Konfrut Gıda17,458,99123,15
Kontrolmatik Teknoloji Enerji20,7816,02

Konya Çimento1.125,00-3,52314,67
Kordsa Teknik Tekstil15,793,0724,18
Koza Altın94,7018,9727,89
Koza Madencilik15,7912,3057,43
Körfez GMYO5,96-3,56149,37
Kristal Kola3,6315,61140,40
Kron Telekomünikasyon28,045,73120,44
Kuştur Kuşadası Turizm141,90-2,74504,47
Kuyumcukent Gayrimenkul2,331,75107,79
Kütahya Porselen48,0412,72625,68
Lider Faktoring3,160,9672,21
Link Bilgisayar61,6017,89242,44
Logo Yazılım129,907,89113,65
Lokman Hekim Sağlık11,213,3295,45
Lüks Kadife26,944,18211,81
Makina Takım3,5519,1388,83
Marka Yatırım Holding6,15-1,13421,19
Marmaris Altınyunus99,35-1,2439,93
Marshall314,502,38561,55
Martı GMYO2,81-1,75178,22
Martı Otel2,09-1,88129,67
Mavi Giyim51,90-2,99-10,36
Mazhar Zorlu Holding25,505,81110,92
Mega Polietilen7,51-4,49750,82
Menderes Tekstil3,07-1,60134,35
Merit Turizm77,50-1,27298,66
Merko Gıda7,26-26,97603,13
Metemtur Otelcilik17,7118,78894,94
Metro Holding2,09-1,4251,45
Metro Petrol ve Tesisleri2,91-3,3248,47
Metro Yatırım Ortaklığı2,37-2,07-54,49
Migros Ticaret41,700,4872,17
Milpa4,630,22111,42
Mistral GMYO3,91-12,33108,36
MLP Sağlık20,206,8826,25
MMC San. ve Tic. Yat.4,780,42319,30
Mondi Tire Kutsan7,257,7375,12
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret34,261,24169,34
Net Holding3,45-5,4832,69
Netaş Telekom.24,6415,1488,67
Niğbaş Niğde Beton66,00-7,69964,52
Nuh Çimento47,701,71334,23
Nurol GMYO7,40-0,67107,28
Odaş Elektrik3,89-1,77169,07
Olmuksan-IP13,0023,11407,62
Orge Enerji Elektrik7,401,2349,19
Orma Orman Mahsulleri12,605,00356,52
Osmanlı Menkul27,6816,40563,58
Ostim Endüstriyel Yat3,970,25136,31
Otokar279,007,2389,74
Oyak Çimento8,686,7757,89
Oyak Yat. Ort.6,33-1,86174,19
Oylum Sınai Yatırımlar4,820,0056,05
Özak GMYO5,070,0097,28
Özbal Çelik Boru6,50-2,99303,26
Özderici GMYO2,24-3,4542,68
Özerden Plastik9,2920,34307,46
Pamukova Elektrik20,48-11,801500,00
Panora GMYO6,19-2,2110,50
Papilon Savunma22,028,47185,74
Park Elek.Madencilik5,294,7573,44
Parsan23,042,2236,01
Pegasus71,90-1,78-16,78
Peker GMYO2,731,49201,87
Penguen Gıda5,01-0,79447,31
Pera GMYO2,20-4,35134,04
Pergamon Dış Ticaret17,287,13123,32
Petkim5,002,6757,48
Petrokent Turizm890,001,14594,77
Pınar Et ve Un23,902,49162,94
Pınar Su7,322,09215,52
Pınar Süt22,809,0980,81
Plastikkart13,048,9440,67
Polisan Holding4,073,0434,88
Politeknik Metal397,5018,94422,53
Prizma Press Matbaacılık5,650,1831,40
QNB Finans Fin. Kir.126,000,00-2,40
QNB Finansbank69,35-1,4284,93
Ral Yatırım Holding4,51-3,0171,84
Ray Sigorta16,00-20,08367,84
Reysaş GMYO5,571,8321,35
Reysaş Lojistik9,485,57116,44
Rhea Girişim4,00-0,74236,13
Rodrigo Tekstil13,97-10,22671,82
Royal Halı3,79-2,32176,64
RTA Laboratuvarları33,02-3,731323,28
Sabancı Holding10,53-0,6615,46
Safkar Ege Soğutmacılık11,60-15,02432,11
Sanel Mühendislik3,470,2918,27
Sanifoam Sünger13,331,91166,60
Sanko Pazarlama10,2412,5340,54
Saray Matbaacılık8,301,47542,03
Sarkuysan8,961,59181,99
Sasa Polyester19,501,04152,26
Say Yenilenebilir Enerji8,093,85261,16
Sekuro Plastik12,888,24140,30
Selçuk Ecza Deposu15,444,68158,85
Selçuk Gıda5,006,61363,94
Senkron Güvenlik17,9660,79557,88
Serve Film Prodüksiyon15,08-2,71848,43
Servet GMYO78,4017,72822,35
Seyitler Kimya29,501,72334,46
Silverline Endüstri7,49-9,76246,76
Sinpaş GMYO4,051,50249,14
Smartiks Yazılım8,826,65-10,09
Sodaş Sodyum Sanayii24,80-1,74544,79
Söktaş5,22-0,19206,97
Sönmez Filament62,404,351178,69
Sönmez Pamuklu26,122,83430,89
Sumaş Suni Tahta46,1221,37369,99
Şeker Fin. Kir.6,306,7831,80
Şekerbank1,514,8638,50
Şişe Cam7,190,1441,25
Şok Marketler12,905,6519,89
T. Halk Bankası5,45-0,73-7,78
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası31,30-5,9533,29
T.S.K.B.1,83-0,5451,24
T.Tuborg17,99-3,5951,18
Taç Tarım Ürünleri10,40-0,38233,33
Tat Gıda10,994,4780,64
TAV Havalimanları20,86-1,97-23,21
Taze Kuru Gıda209,00-5,812786,74
Tek-Art Turizm1,971,0356,35
Tekfen Holding16,693,86-7,74
Teknosa İç ve Dış Ticaret11,46-3,45172,86
Temapol Polimer Plastik10,761,13106,13
TGS Dış Ticaret9,341,85100,00
Tofaş Oto. Fab.31,961,0137,15
Torunlar GMYO3,93-5,0742,91
Trabzon Liman32,561,18210,87
Trabzonspor Sportif4,23-1,4096,74
Trend GMYO13,03-5,99492,27
TSKB GMYO5,892,26516,76
Tuğçelik7,79-0,5197,22
Tukaş9,80-9,93-20,65
Turcas Petrol4,94-1,7985,02
Turkcell16,03-0,3118,95
Tümosan Motor ve Traktör13,78-5,10114,98
Tüpraş106,00-2,21-16,40
Türk Hava Yolları12,74-1,70-11,89
Türk Prysmian Kablo11,53-2,78346,81
Türk Telekom8,380,8416,14
Türk Traktör159,200,25200,88
Türker Proje Gayrimenkul116,6037,26177,62
Türkiye Sigorta6,401,43193,87
Ufuk Yatırım14,003,02442,64
Ulaşlar Turizm Yat.4,258,97356,07
Ulusoy Elektrik51,803,6094,74
Ulusoy Un Sanayi11,602,84203,66
Umpaş Holding1,80-15,89190,32
Uşak Seramik2,30-0,8689,54
Utopya Turizm32,946,26569,51
Uzertaş Boya47,00-8,292017,12
Ülker Bisküvi22,683,091,43
Vakıf Fin. Kir.4,222,4399,29
Vakıf GMYO3,67-3,17112,02
Vakıf Yat. Ort.7,40-7,15306,34
Vakıflar Bankası4,62-0,65-16,15
Vakko Tekstil6,310,4838,99
Vanet Gıda7,07-5,35394,41
Verusa Holding44,989,71142,47
Verusaturk Girisim12,7721,73142,83
Vestel21,000,3866,40
Vestel Beyaz Eşya36,903,8974,90
Viking Kağıt6,937,78270,59
Yapı Kredi Koray GMYO4,36-1,1380,17
Yapı ve Kredi Bank.3,02-1,9521,77
Yaprak Süt ve Besi Çift.60,5036,88867,06
Yataş13,381,2484,27
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,148,38157,14
Yeni Gimat GMYO12,27-1,682,50
Yeşil GMYO1,371,48114,06
Yeşil Yapı1,869,41181,82
Yeşil Yatırım Holding93,5016,15732,59
Yibitaş İnşaat Malzeme13.900,00-14,20371,99
Yonga Mobilya28,44-6,45208,04
Yükselen Çelik6,910,29125,45
Yünsa14,353,3942,53
Zorlu Enerji2,65-0,7562,58

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika! Yatırımcı rehberi (9) - Son Dakika Ekonomi


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