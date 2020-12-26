Son dakika! Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|251.000,00
|51,36
|İş Bankası (B)
|39.500,00
|-2,47
|30,88
|İş Bankası (C)
|6,75
|-0,59
|5,30
|İş Bankası (Kur.)
|350.000,00
|5,11
|66,67
|İş Fin.Kir.
|3,79
|-1,81
|-0,26
|İş Girişim
|19,93
|2,10
|424,47
|İş GMYO
|2,31
|-3,75
|31,25
|İş Y. Men. Değ.
|17,00
|6,32
|322,18
|İş Yat. Ort.
|3,31
|-1,78
|105,42
|İşbir Holding
|2.768,90
|0,10
|543,93
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,16
|0,00
|87,10
|İttifak Holding
|2,33
|-4,12
|78,70
|İz Hayvancılık Tarım
|17,90
|7,31
|584,12
|İzmir Demir Çelik
|10,90
|-2,15
|33,09
|İzmir Fırça
|5,45
|4,41
|202,78
|Jantsa Jant Sanayi
|289,00
|3,03
|443,36
|Kafein Yazılım
|20,34
|7,68
|83,15
|Kaplamin
|31,40
|8,28
|465,77
|Kardemir (A)
|5,83
|3,19
|120,00
|Kardemir (B)
|5,18
|1,57
|96,21
|Kardemir (D)
|5,39
|1,32
|102,63
|Karel Elektronik
|21,06
|5,99
|44,94
|Karsan Otomotiv
|3,13
|1,62
|98,10
|Karsu Tekstil
|7,01
|2,19
|116,36
|Kartonsan
|94,05
|-17,31
|543,56
|Katmerciler Ekipman
|3,10
|-0,32
|102,79
|Kent Gıda
|364,10
|-2,12
|1467,94
|Kerevitaş Gıda
|6,67
|0,91
|104,60
|Kervan Gıda
|13,55
|-3,56
|Kervansaray Yat. Holding
|1,29
|0,78
|134,55
|Kiler GMYO
|2,58
|-1,90
|141,35
|Klimasan Klima
|17,20
|-2,88
|-18,92
|Koç Holding
|19,90
|-0,50
|-0,54
|Konfrut Gıda
|17,45
|8,99
|123,15
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|20,78
|16,02
|Konya Çimento
|1.125,00
|-3,52
|314,67
|Kordsa Teknik Tekstil
|15,79
|3,07
|24,18
|Koza Altın
|94,70
|18,97
|27,89
|Koza Madencilik
|15,79
|12,30
|57,43
|Körfez GMYO
|5,96
|-3,56
|149,37
|Kristal Kola
|3,63
|15,61
|140,40
|Kron Telekomünikasyon
|28,04
|5,73
|120,44
|Kuştur Kuşadası Turizm
|141,90
|-2,74
|504,47
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,33
|1,75
|107,79
|Kütahya Porselen
|48,04
|12,72
|625,68
|Lider Faktoring
|3,16
|0,96
|72,21
|Link Bilgisayar
|61,60
|17,89
|242,44
|Logo Yazılım
|129,90
|7,89
|113,65
|Lokman Hekim Sağlık
|11,21
|3,32
|95,45
|Lüks Kadife
|26,94
|4,18
|211,81
|Makina Takım
|3,55
|19,13
|88,83
|Marka Yatırım Holding
|6,15
|-1,13
|421,19
|Marmaris Altınyunus
|99,35
|-1,24
|39,93
|Marshall
|314,50
|2,38
|561,55
|Martı GMYO
|2,81
|-1,75
|178,22
|Martı Otel
|2,09
|-1,88
|129,67
|Mavi Giyim
|51,90
|-2,99
|-10,36
|Mazhar Zorlu Holding
|25,50
|5,81
|110,92
|Mega Polietilen
|7,51
|-4,49
|750,82
|Menderes Tekstil
|3,07
|-1,60
|134,35
|Merit Turizm
|77,50
|-1,27
|298,66
|Merko Gıda
|7,26
|-26,97
|603,13
|Metemtur Otelcilik
|17,71
|18,78
|894,94
|Metro Holding
|2,09
|-1,42
|51,45
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,91
|-3,32
|48,47
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,37
|-2,07
|-54,49
|Migros Ticaret
|41,70
|0,48
|72,17
|Milpa
|4,63
|0,22
|111,42
|Mistral GMYO
|3,91
|-12,33
|108,36
|MLP Sağlık
|20,20
|6,88
|26,25
|MMC San. ve Tic. Yat.
|4,78
|0,42
|319,30
|Mondi Tire Kutsan
|7,25
|7,73
|75,12
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|34,26
|1,24
|169,34
|Net Holding
|3,45
|-5,48
|32,69
|Netaş Telekom.
|24,64
|15,14
|88,67
|Niğbaş Niğde Beton
|66,00
|-7,69
|964,52
|Nuh Çimento
|47,70
|1,71
|334,23
|Nurol GMYO
|7,40
|-0,67
|107,28
|Odaş Elektrik
|3,89
|-1,77
|169,07
|Olmuksan-IP
|13,00
|23,11
|407,62
|Orge Enerji Elektrik
|7,40
|1,23
|49,19
|Orma Orman Mahsulleri
|12,60
|5,00
|356,52
|Osmanlı Menkul
|27,68
|16,40
|563,58
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,97
|0,25
|136,31
|Otokar
|279,00
|7,23
|89,74
|Oyak Çimento
|8,68
|6,77
|57,89
|Oyak Yat. Ort.
|6,33
|-1,86
|174,19
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,82
|0,00
|56,05
|Özak GMYO
|5,07
|0,00
|97,28
|Özbal Çelik Boru
|6,50
|-2,99
|303,26
|Özderici GMYO
|2,24
|-3,45
|42,68
|Özerden Plastik
|9,29
|20,34
|307,46
|Pamukova Elektrik
|20,48
|-11,80
|1500,00
|Panora GMYO
|6,19
|-2,21
|10,50
|Papilon Savunma
|22,02
|8,47
|185,74
|Park Elek.Madencilik
|5,29
|4,75
|73,44
|Parsan
|23,04
|2,22
|36,01
|Pegasus
|71,90
|-1,78
|-16,78
|Peker GMYO
|2,73
|1,49
|201,87
|Penguen Gıda
|5,01
|-0,79
|447,31
|Pera GMYO
|2,20
|-4,35
|134,04
|Pergamon Dış Ticaret
|17,28
|7,13
|123,32
|Petkim
|5,00
|2,67
|57,48
|Petrokent Turizm
|890,00
|1,14
|594,77
|Pınar Et ve Un
|23,90
|2,49
|162,94
|Pınar Su
|7,32
|2,09
|215,52
|Pınar Süt
|22,80
|9,09
|80,81
|Plastikkart
|13,04
|8,94
|40,67
|Polisan Holding
|4,07
|3,04
|34,88
|Politeknik Metal
|397,50
|18,94
|422,53
|Prizma Press Matbaacılık
|5,65
|0,18
|31,40
|QNB Finans Fin. Kir.
|126,00
|0,00
|-2,40
|QNB Finansbank
|69,35
|-1,42
|84,93
|Ral Yatırım Holding
|4,51
|-3,01
|71,84
|Ray Sigorta
|16,00
|-20,08
|367,84
|Reysaş GMYO
|5,57
|1,83
|21,35
|Reysaş Lojistik
|9,48
|5,57
|116,44
|Rhea Girişim
|4,00
|-0,74
|236,13
|Rodrigo Tekstil
|13,97
|-10,22
|671,82
|Royal Halı
|3,79
|-2,32
|176,64
|RTA Laboratuvarları
|33,02
|-3,73
|1323,28
|Sabancı Holding
|10,53
|-0,66
|15,46
|Safkar Ege Soğutmacılık
|11,60
|-15,02
|432,11
|Sanel Mühendislik
|3,47
|0,29
|18,27
|Sanifoam Sünger
|13,33
|1,91
|166,60
|Sanko Pazarlama
|10,24
|12,53
|40,54
|Saray Matbaacılık
|8,30
|1,47
|542,03
|Sarkuysan
|8,96
|1,59
|181,99
|Sasa Polyester
|19,50
|1,04
|152,26
|Say Yenilenebilir Enerji
|8,09
|3,85
|261,16
|Sekuro Plastik
|12,88
|8,24
|140,30
|Selçuk Ecza Deposu
|15,44
|4,68
|158,85
|Selçuk Gıda
|5,00
|6,61
|363,94
|Senkron Güvenlik
|17,96
|60,79
|557,88
|Serve Film Prodüksiyon
|15,08
|-2,71
|848,43
|Servet GMYO
|78,40
|17,72
|822,35
|Seyitler Kimya
|29,50
|1,72
|334,46
|Silverline Endüstri
|7,49
|-9,76
|246,76
|Sinpaş GMYO
|4,05
|1,50
|249,14
|Smartiks Yazılım
|8,82
|6,65
|-10,09
|Sodaş Sodyum Sanayii
|24,80
|-1,74
|544,79
|Söktaş
|5,22
|-0,19
|206,97
|Sönmez Filament
|62,40
|4,35
|1178,69
|Sönmez Pamuklu
|26,12
|2,83
|430,89
|Sumaş Suni Tahta
|46,12
|21,37
|369,99
|Şeker Fin. Kir.
|6,30
|6,78
|31,80
|Şekerbank
|1,51
|4,86
|38,50
|Şişe Cam
|7,19
|0,14
|41,25
|Şok Marketler
|12,90
|5,65
|19,89
|T. Halk Bankası
|5,45
|-0,73
|-7,78
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|31,30
|-5,95
|33,29
|T.S.K.B.
|1,83
|-0,54
|51,24
|T.Tuborg
|17,99
|-3,59
|51,18
|Taç Tarım Ürünleri
|10,40
|-0,38
|233,33
|Tat Gıda
|10,99
|4,47
|80,64
|TAV Havalimanları
|20,86
|-1,97
|-23,21
|Taze Kuru Gıda
|209,00
|-5,81
|2786,74
|Tek-Art Turizm
|1,97
|1,03
|56,35
|Tekfen Holding
|16,69
|3,86
|-7,74
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|11,46
|-3,45
|172,86
|Temapol Polimer Plastik
|10,76
|1,13
|106,13
|TGS Dış Ticaret
|9,34
|1,85
|100,00
|Tofaş Oto. Fab.
|31,96
|1,01
|37,15
|Torunlar GMYO
|3,93
|-5,07
|42,91
|Trabzon Liman
|32,56
|1,18
|210,87
|Trabzonspor Sportif
|4,23
|-1,40
|96,74
|Trend GMYO
|13,03
|-5,99
|492,27
|TSKB GMYO
|5,89
|2,26
|516,76
|Tuğçelik
|7,79
|-0,51
|97,22
|Tukaş
|9,80
|-9,93
|-20,65
|Turcas Petrol
|4,94
|-1,79
|85,02
|Turkcell
|16,03
|-0,31
|18,95
|Tümosan Motor ve Traktör
|13,78
|-5,10
|114,98
|Tüpraş
|106,00
|-2,21
|-16,40
|Türk Hava Yolları
|12,74
|-1,70
|-11,89
|Türk Prysmian Kablo
|11,53
|-2,78
|346,81
|Türk Telekom
|8,38
|0,84
|16,14
|Türk Traktör
|159,20
|0,25
|200,88
|Türker Proje Gayrimenkul
|116,60
|37,26
|177,62
|Türkiye Sigorta
|6,40
|1,43
|193,87
|Ufuk Yatırım
|14,00
|3,02
|442,64
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,25
|8,97
|356,07
|Ulusoy Elektrik
|51,80
|3,60
|94,74
|Ulusoy Un Sanayi
|11,60
|2,84
|203,66
|Umpaş Holding
|1,80
|-15,89
|190,32
|Uşak Seramik
|2,30
|-0,86
|89,54
|Utopya Turizm
|32,94
|6,26
|569,51
|Uzertaş Boya
|47,00
|-8,29
|2017,12
|Ülker Bisküvi
|22,68
|3,09
|1,43
|Vakıf Fin. Kir.
|4,22
|2,43
|99,29
|Vakıf GMYO
|3,67
|-3,17
|112,02
|Vakıf Yat. Ort.
|7,40
|-7,15
|306,34
|Vakıflar Bankası
|4,62
|-0,65
|-16,15
|Vakko Tekstil
|6,31
|0,48
|38,99
|Vanet Gıda
|7,07
|-5,35
|394,41
|Verusa Holding
|44,98
|9,71
|142,47
|Verusaturk Girisim
|12,77
|21,73
|142,83
|Vestel
|21,00
|0,38
|66,40
|Vestel Beyaz Eşya
|36,90
|3,89
|74,90
|Viking Kağıt
|6,93
|7,78
|270,59
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,36
|-1,13
|80,17
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,02
|-1,95
|21,77
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|60,50
|36,88
|867,06
|Yataş
|13,38
|1,24
|84,27
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,14
|8,38
|157,14
|Yeni Gimat GMYO
|12,27
|-1,68
|2,50
|Yeşil GMYO
|1,37
|1,48
|114,06
|Yeşil Yapı
|1,86
|9,41
|181,82
|Yeşil Yatırım Holding
|93,50
|16,15
|732,59
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|13.900,00
|-14,20
|371,99
|Yonga Mobilya
|28,44
|-6,45
|208,04
|Yükselen Çelik
|6,91
|0,29
|125,45
|Yünsa
|14,35
|3,39
|42,53
|Zorlu Enerji
|2,65
|-0,75
|62,58
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA
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