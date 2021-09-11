Üye Girişi
Son dakika! Yatırımcı rehberi (9) - Son Dakika

Son dakika! Yatırımcı rehberi (9)

11.09.2021 11:07
Son dakika! Yatırımcı rehberi (9), System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)31.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)31.600,101,94-21,97
İş Bankası (C)5,42-4,75-20,21
İş Bankası (Kur.)400.000,008,115,26
İş Fin.Kir.2,98-2,30-22,80
İş Girişim9,046,98-52,30
İş GMYO1,84-1,08-27,56
İş Y. Men. Değ.14,47-3,85-12,82
İş Yat. Ort.2,74-1,79-18,53
İşbir Holding83,00-15,8654,62
Işık Plastik37,50-0,37

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,89-3,26-21,93
İttifak Holding1,45-4,61-34,98
İz Hayvancılık Tarım18,27-2,561,50
İzmir Demir Çelik2,58-2,27-22,04
İzmir Fırça7,17-5,2828,96
Jantsa Jant Sanayi67,600,6063,10
Kafein Yazılım24,30-0,4113,87
Kalekim Kimyevi Maddeler12,10-4,12

Kaplamin23,76-1,66-29,70
Kardemir (A)6,47-3,438,74
Kardemir (B)6,44-3,1622,20
Kardemir (D)7,29-4,0826,12
Karel Elektronik8,85-2,7931,61
Karsan Otomotiv3,74-1,3215,08
Karsu Tekstil9,17-8,307,25
Kartal Yenilenebilir Enerji14,985,49

Kartonsan49,98-1,81-47,21
Katmerciler Ekipman1,45-1,36-16,30
Kent Gıda199,80-5,58-43,81
Kerevitaş Gıda4,48-2,18-31,91
Kervan Gıda16,14-1,5323,19
Kervansaray Yat. Holding0,56-3,45-55,56
Kiler GMYO1,861,64-25,90
Kızılbük GYO23,903,91

Klimasan Klima10,32-4,9722,31
Koç Holding22,34-3,049,23
Konfrut Gıda17,08-0,471,07
Kontrolmatik Teknoloji Enerji67,009,21183,90
Konya Çimento910,000,78-19,47
Koray GMYO6,942,9755,96
Kordsa Teknik Tekstil24,684,2258,71
Koza Altın100,70-3,174,14
Koza Madencilik15,55-3,660,39
Körfez GMYO4,95-1,59-14,66
Kristal Kola1,42-0,70-53,52
Kron Telekomünikasyon36,763,26-0,22
Kuştur Kuşadası Turizm190,30-6,8120,98
Kuyas Yatırım2,8316,9423,04
Kütahya Porselen57,701,8514,37
Kütahya Şeker Fabrikası96,0532,94

Lider Faktoring3,101,97-9,09
Link Bilgisayar29,44-1,34-6,82
Logo Yazılım41,922,5934,62
Lokman Hekim Sağlık10,29-0,4843,55
Lüks Kadife46,66-3,5261,94
Makina Takım3,03-1,94-11,14
Manas Enerji Yönetimi16,81-2,44

Marka Yatırım Holding4,87-3,75-24,26
Marmaris Altınyunus176,90-6,7059,23
Marshall224,60-3,19-26,77
Martı GMYO1,10-0,90-56,92
Martı Otel1,92-7,25-9,86
Matriks Bilgi Dağıtım35,40-1,28

Mavi Giyim57,25-1,3810,93
Mazhar Zorlu Holding35,02-2,7211,25
Meditera Tıbbi Malzeme38,800,41

Mega Polietilen5,50-6,30-28,20
Menderes Tekstil2,360,00-23,62
Mercan Kimya11,5621,17

Merit Turizm16,05-1,1754,93
Merko Gıda5,182,98-40,05
Metemtur Yatırım3,54-7,33-56,22
Metro Holding1,46-1,35-29,81
Metro Petrol ve Tesisleri2,70-5,59-6,57
Metro Yatırım Ortaklığı1,85-1,60-20,60
Migros Ticaret33,50-4,50-21,73
Milpa3,95-1,25-14,13
Mistral GMYO4,9215,224,46
MLP Sağlık26,945,7335,58
MMC San. ve Tic. Yat.5,731,6024,57
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,18-3,10-39,41
Mondi Tire Kutsan8,90-5,0217,11
Nasmed Egepol6,903,76

Naturel Enerji37,30-3,875,05
Naturelgaz7,76-1,52

Net Holding4,60-4,3734,11
Netaş Telekom.17,28-3,89-38,46
Niğbaş Niğde Beton10,79-2,00-79,25
Nuh Çimento34,94-3,32-27,25
Nurol GMYO18,086,04148,01
Odaş Elektrik1,46-7,01-50,06
Orçay Ortaköy Çay Sanayi15,7631,66

Orge Enerji Elektrik6,350,3237,67
Orma Orman Mahsulleri28,700,0094,97
Osmanlı Menkul25,980,08-15,76
Ostim Endüstriyel Yat2,330,43-15,39
Otokar328,101,337,83
Oyak Çimento6,69-2,19-23,80
Oyak Yat. Ort.6,97-1,130,98
Oyak Yatırım Menkul24,363,05

Oylum Sınai Yatırımlar5,2920,2312,31
Özak GMYO4,73-2,67-7,25
Özbal Çelik Boru15,6510,60138,93
Özderici GMYO1,56-4,88-29,73
Özerden Plastik7,31-2,92-18,78
Pamel Elektrik45,480,13113,32
Panora GMYO6,80-3,2714,04
Papilon Savunma14,13-2,69-37,86
Park Elek.Madencilik4,70-4,47-12,48
Parsan27,10-0,0711,52
Pegasus68,15-3,88-8,65
Peker GMYO0,982,08-58,11
Penguen Gıda3,182,58-37,03
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım111,1027,70

Pera GMYO1,48-2,63-15,51
Pergamon Dış Ticaret23,18-1,7026,47
Petkim6,07-1,6221,89
Petrokent Turizm1.950,10-2,11115,15
Pınar Et ve Un16,84-2,72-23,05
Pınar Su8,097,158,88
Pınar Süt16,85-3,44-25,28
Plastikkart19,751,1836,68
Polisan Holding2,853,26-25,87
Politeknik Metal364,301,90-10,21
Prizma Press Matbaacılık4,181,46-23,72
QNB Finans Fin. Kir.70,90-1,53-43,42
QNB Finansbank39,02-5,15-44,53
QUA Granite Hayal Yapı12,33-0,96

Ral Yatırım Holding4,04-1,22-9,01
Ray Sigorta9,73-0,21-37,02
Reysaş GMYO2,942,80-9,31
Reysaş Lojistik4,231,68-18,25
Rhea Girişim2,034,64-45,43
Rodrigo Tekstil15,580,1313,64
Royal Halı3,36-3,72-2,33
RTA Laboratuvarları23,962,04-20,87
Sabancı Holding9,81-4,48-11,03
Safkar Ege Soğutmacılık8,07-6,71-25,83
Sanel Mühendislik5,10-2,4949,12
Sanifoam Sünger24,0013,1076,47
Sanko Pazarlama9,82-0,515,96
Saray Matbaacılık4,34-2,25-50,51
Sarkuysan12,92-7,3248,55
Sasa Polyester27,24-4,0881,79
Say Yenilenebilir Enerji22,92-1,55169,33
Sekuro Plastik20,64-3,3747,85
Selçuk Ecza Deposu9,10-2,78-32,25
Selçuk Gıda7,20-2,9644,58
Selva Gıda Sanayi9,5222,05

Senkron Güvenlik27,542,534,87
Serve Film Prodüksiyon13,80-7,26-13,75
Servet GMYO72,400,77-7,65
Seyitler Kimya20,32-1,3650,93
Silverline Endüstri5,41-3,91-37,09
Sinpaş GMYO4,26-4,051,91
Smartiks Yazılım5,892,97-33,52
Sodaş Sodyum Sanayii24,862,73-5,60
Söktaş2,84-0,70-12,64
Sönmez Filament37,503,02-46,58
Sönmez Pamuklu13,930,00-41,96
Sumaş Suni Tahta96,00-8,5788,20
Şeker Fin. Kir.5,30-1,49-17,19
Şekerbank1,03-1,90-31,79
Şişe Cam8,54-2,5119,28
Şok Marketler Ticaret12,29-1,68-1,52
T. Halk Bankası4,70-1,47-15,47
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,804,00-33,03
T.S.K.B.1,29-3,01-26,14
T.Tuborg17,07-1,33-3,73
Taç Tarım Ürünleri27,7816,82163,82
Tat Gıda8,76-2,01-24,23
TAV Havalimanları23,06-2,868,26
Taze Kuru Gıda202,20-5,29-6,52
Tek-Art Turizm1,38-1,43-31,68
Tekfen Holding14,30-2,59-12,80
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,592,17-23,90
Temapol Polimer Plastik14,671,4527,57
TGS Dış Ticaret17,508,0937,69
Tofaş Oto. Fab.47,1011,5652,37
Torunlar GMYO3,87-6,97-0,77
Trabzon Liman27,62-2,54-14,01
Trabzonspor Sportif3,38-2,0338,52
Trend GMYO6,620,46-47,33
TSKB GMYO3,230,00-33,08
Tuğçelik12,421,7253,71
Tukaş6,66-2,49-31,27
Turcas Petrol3,56-4,30-26,60
Tureks Turizm Taşımacılık10,39-3,44

Turkcell15,95-1,304,27
Tümosan Motor ve Traktör16,93-0,9420,33
Tüpraş102,80-0,87-4,81
Türk Hava Yolları12,41-3,65-3,87
Türk İlaç Serum14,85-3,19

Türk Prysmian Kablo14,085,4716,73
Türk Telekom7,16-2,59-11,52
Türk Traktör164,30-3,41-3,56
Türker Proje Gayrimenkul152,3013,8334,90
Türkiye Sigorta5,133,01-16,96
Ufuk Yatırım20,56-0,4853,43
Ulaşlar Turizm Yat.4,387,093,30
Ulusoy Elektrik52,45-2,422,14
Ulusoy Un Sanayi5,27-0,753,57
Umpaş Holding1,250,00-52,11
Uşak Seramik1,81-3,72-22,65
Utopya Turizm22,70-1,30-41,49
Uzertaş Boya31,30-2,92-44,70
Ülker Bisküvi19,46-0,56-12,80
Ünlü Yatırım Holding4,85-1,62

Vakıf Fin. Kir.8,37-3,13145,60
Vakıf GMYO1,48-4,52-38,30
Vakıf Yat. Ort.6,39-3,18-13,18
Vakıflar Bankası3,48-3,06-26,11
Vakko Tekstil10,28-0,6864,05
Vanet Gıda5,85-1,85-24,32
VBT Yazılım22,20-5,77

Verusa Holding49,342,209,45
Verusaturk Girisim22,20-0,1870,14
Vestel28,54-3,2546,15
Vestel Beyaz Eşya47,76-1,2827,78
Viking Kağıt6,77-1,46-24,78
Yapı ve Kredi Bank.2,48-4,98-17,25
Yaprak Süt ve Besi Çift.33,76-3,54-6,72
Yataş14,180,00-1,87
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,55-3,27-19,32
Yeni Gimat GMYO14,856,6028,10
Yeo Teknoloji35,4261,00

Yeşil GMYO1,01-3,81-26,81
Yeşil Yapı1,20-4,76-34,78
Yeşil Yatırım Holding2,20-2,22-48,55
Yibitaş İnşaat Malzeme10.388,70-7,57-33,41
Yonga Mobilya21,541,13-27,69
Yükselen Çelik5,15-2,65-1,56
Yünsa10,841,98-21,97
Ziraat GMYO1,590,00

Zorlu Enerji1,66-3,49-34,36

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(SÜRECEK)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika! Yatırımcı rehberi (9) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sergen Yalçın'ın 11:59 Sergen Yalçın'ın "Sen kimsin Bloomberg?" diye hedef aldığı Uilenberg'den cevap: Yanlış anlaşıldım Kevin-Prince Boateng, kardeşi Jerome Boateng'i reddetti: Kadına şiddet uygulayan biriyle işim yok 11:46 Kevin-Prince Boateng, kardeşi Jerome Boateng'i reddetti: Kadına şiddet uygulayan biriyle işim yok Yaya geçidinde araba çarptı, biraz önce sağlıklı çıktığı hastaneye yaralı olarak geri götürüldü 11:27 Yaya geçidinde araba çarptı, biraz önce sağlıklı çıktığı hastaneye yaralı olarak geri götürüldü
Babasından uyuşturucu parası istediği için vurulduğu sanılıyordu! Gencin, kardeşiyle çıkan arbede sonucu öldüğü iddia edildi 11:20 Babasından uyuşturucu parası istediği için vurulduğu sanılıyordu! Gencin, kardeşiyle çıkan arbede sonucu öldüğü iddia edildi Keşif sırasında kadın sürücüye saldırdılar, polis biber gazıyla müdahale etti 10:53 Keşif sırasında kadın sürücüye saldırdılar, polis biber gazıyla müdahale etti Erbakan Malkoç, girişimciler için başarının sırrını üç maddede özetledi 10:51 Erbakan Malkoç, girişimciler için başarının sırrını üç maddede özetledi
Yün yorgana talep çok, yapan yok! Aylar sonrasına sipariş alıyorlar 10:47 Yün yorgana talep çok, yapan yok! Aylar sonrasına sipariş alıyorlar Polis memurunun korkunç sonu! Kullandığı araç tırın altına girdi, hayatını kaybetti 09:58 Polis memurunun korkunç sonu! Kullandığı araç tırın altına girdi, hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
11:29 Arda Turan'dan, Fatih Terim sorusuna duygusal cevap
11:22 28 Şubat davasında hüküm giyen 13 emekli generalin rütbeleri söküldü
11:21 Ali Akman fırtına gibi esti! Johan Cruyff Ödülü'nü Türk forvet kazandı
11:20 Babasından uyuşturucu parası istediği için vurulduğu sanılıyordu! Gencin, kardeşiyle çıkan arbede sonucu öldüğü iddia edildi
11:00 Bebeğinin su dolu temizlik kovasına koyarak ölümüne neden olan kadın, beraat etti
10:52 Eski nişanlısını rahatsız edince, kuzenler duruma müdahale etti! Kaçırıp dövdüler sonra da uçurumdan attılar
10:51 Sarı-lacivertli takımın yeni transferi Burak Kapacak, kulüp televizyonuna konuştu: Rakiplerimiz de bizden korkuyordur
10:49 Şilan Topal, karakolda kaş göz hareketleriyle polislere zorla tutulduğunu işaret etti
10:28 Son dönemde elektrik faturalarının yüksek gelmesinin sebebi öğrenildi! Temel etken maliyet artışı
10:10 Trump'tan ABD Başkanı Joe Biden'a ilginç boks göndermesi: Birkaç saniyede yere sererim
Son Dakika: Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimizi paylaştı: Bu şehirlerden birindeyseniz daha dikkatli olun Son Dakika: Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimizi paylaştı: Bu şehirlerden birindeyseniz daha dikkatli olun         
12:10
MEB, MEB, "Kadıköy Anadolu Lisesi'ne düşük puanla öğrenci nakledildi" iddiası sonrasında soruşturma başlattı         
11:49
Son Dakika! İdlib'deki saldırıda 2 askerimiz şehit oldu, 3 askerimiz yaralandı Son Dakika! İdlib'deki saldırıda 2 askerimiz şehit oldu, 3 askerimiz yaralandı         
11:28
28 Şubat davasında hüküm giyen 13 emekli generalin rütbeleri söküldü 28 Şubat davasında hüküm giyen 13 emekli generalin rütbeleri söküldü         
11:23
Dürümcü Emmi'nin sahibi Dürümcü Emmi'nin sahibi "8 bin 400 liraya çalışacak eleman bulamıyorum" dedi, gerçek bambaşka çıktı         
10:54
Esra Erol sinirlerine hakim olamadı! Çocuklarını ve eşini terk eden kadın, 30 yaş büyük yasak aşkından hamile kaldı Esra Erol sinirlerine hakim olamadı! Çocuklarını ve eşini terk eden kadın, 30 yaş büyük yasak aşkından hamile kaldı         
10:53
Şilan Topal, karakolda kaş göz hareketleriyle polislere zorla tutulduğunu işaret etti Şilan Topal, karakolda kaş göz hareketleriyle polislere zorla tutulduğunu işaret etti         
10:49
Son dönemde elektrik faturalarının yüksek gelmesinin sebebi öğrenildi! Temel etken maliyet artışı Son dönemde elektrik faturalarının yüksek gelmesinin sebebi öğrenildi! Temel etken maliyet artışı         
10:29
Oyuncu İrem Sak, yeni bir aşka yelken açtı! Şanslı isim, kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz Oyuncu İrem Sak, yeni bir aşka yelken açtı! Şanslı isim, kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz         
09:14
Tavuk kümesine giren adam, diğerlerinden farklı olan yumurtayı görünce şaşkınlığını gizleyemedi Tavuk kümesine giren adam, diğerlerinden farklı olan yumurtayı görünce şaşkınlığını gizleyemedi         
00:38
Kızının düğününe giden anne kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Kızının düğününe giden anne kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti         
00:07
Seren Serengil'in canlı yayında göğsü açıldı, apar topar kapatmaya çalıştı Seren Serengil'in canlı yayında göğsü açıldı, apar topar kapatmaya çalıştı         
22:55
63 yaşındaki Madonna, yatakta üstsüz pozuyla gündeme bomba gibi düştü 63 yaşındaki Madonna, yatakta üstsüz pozuyla gündeme bomba gibi düştü         
19:05
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çalışma arkadaşının cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çalışma arkadaşının cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı         
16:17
22 yaşındaki kadına tecavüz edildi, sarhoş gençler kahkaha atıp izledi 22 yaşındaki kadına tecavüz edildi, sarhoş gençler kahkaha atıp izledi         
16:17
Fuhuş otellerinin yıkıldığı Trabzon'da şimdi de günübirlik evler ve oteller kullanılmaya başlandı Fuhuş otellerinin yıkıldığı Trabzon'da şimdi de günübirlik evler ve oteller kullanılmaya başlandı         
14:16
100 bin liraya aldı, 1 milyon lira masraf yaptı! Otobüsün içini gören gözlerine inanamıyor 100 bin liraya aldı, 1 milyon lira masraf yaptı! Otobüsün içini gören gözlerine inanamıyor         
11:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2021 12:25:48. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika! Yatırımcı rehberi (9) - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement