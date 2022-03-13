Son dakika! Yavoriv'deki askeri merkeze yapılan roketli saldırıda can kaybı 35'e, yaralı sayısı 134'e yükseldi - Son Dakika

Lviv'deki NATO'ya bağlı olduğu iddia edilen askeri merkeze gerçekleştirilen roketli saldırılarda can kaybı 35'e, yaralı sayısı ise 134'e ulaştı.

Rusya'nın Ukrayna saldırıları devam ederken, Lviv'in kuzey batısında Polonya sınırına 30 kilometre uzaklıkta bulunan ve Yavoriv Askeri Poligonu (Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezi) olarak bilinen, NATO'ya bağlı uluslararası askeri birliklerin de olduğu ifade edilen üs bölgesine yapılan roketli saldırıda can kaybı 35'e yükseldi. Saldırılarda 134 kişi de yaralandı. - LVİV