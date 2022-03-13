Son dakika! Yavoriv'deki askeri merkeze yapılan roketli saldırıda can kaybı 35'e, yaralı sayısı 134'e yükseldi - Son Dakika
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Son dakika! Yavoriv'deki askeri merkeze yapılan roketli saldırıda can kaybı 35'e, yaralı sayısı 134'e yükseldi

13.03.2022 15:08
Son dakika! Yavoriv'deki askeri merkeze yapılan roketli saldırıda can kaybı 35'e, yaralı sayısı 134'e yükseldi

Son dakika haberler... Lviv'deki NATO'ya bağlı olduğu iddia edilen askeri merkeze gerçekleştirilen roketli saldırılarda can kaybı 35'e, yaralı sayısı ise 134'e ulaştı.

Lviv'deki NATO'ya bağlı olduğu iddia edilen askeri merkeze gerçekleştirilen roketli saldırılarda can kaybı 35'e, yaralı sayısı ise 134'e ulaştı.

Rusya'nın Ukrayna saldırıları devam ederken, Lviv'in kuzey batısında Polonya sınırına 30 kilometre uzaklıkta bulunan ve Yavoriv Askeri Poligonu (Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezi) olarak bilinen, NATO'ya bağlı uluslararası askeri birliklerin de olduğu ifade edilen üs bölgesine yapılan roketli saldırıda can kaybı 35'e yükseldi. Saldırılarda 134 kişi de yaralandı. - LVİV

Son dakika! Yavoriv'deki askeri merkeze yapılan roketli saldırıda can kaybı 35'e, yaralı sayısı 134'e yükseldi
Son dakika! Yavoriv'deki askeri merkeze yapılan roketli saldırıda can kaybı 35'e, yaralı sayısı 134'e yükseldi
Son dakika! Yavoriv'deki askeri merkeze yapılan roketli saldırıda can kaybı 35'e, yaralı sayısı 134'e yükseldi
Son dakika! Yavoriv'deki askeri merkeze yapılan roketli saldırıda can kaybı 35'e, yaralı sayısı 134'e yükseldi
Son dakika! Yavoriv'deki askeri merkeze yapılan roketli saldırıda can kaybı 35'e, yaralı sayısı 134'e yükseldi
Son dakika! Yavoriv'deki askeri merkeze yapılan roketli saldırıda can kaybı 35'e, yaralı sayısı 134'e yükseldi
Son dakika! Yavoriv'deki askeri merkeze yapılan roketli saldırıda can kaybı 35'e, yaralı sayısı 134'e yükseldi
Son dakika! Yavoriv'deki askeri merkeze yapılan roketli saldırıda can kaybı 35'e, yaralı sayısı 134'e yükseldi
Son dakika! Yavoriv'deki askeri merkeze yapılan roketli saldırıda can kaybı 35'e, yaralı sayısı 134'e yükseldi
Son dakika! Yavoriv'deki askeri merkeze yapılan roketli saldırıda can kaybı 35'e, yaralı sayısı 134'e yükseldi
Son dakika! Yavoriv'deki askeri merkeze yapılan roketli saldırıda can kaybı 35'e, yaralı sayısı 134'e yükseldi
Son dakika! Yavoriv'deki askeri merkeze yapılan roketli saldırıda can kaybı 35'e, yaralı sayısı 134'e yükseldi

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Yavoriv'deki askeri merkeze yapılan roketli saldırıda can kaybı 35'e, yaralı sayısı 134'e yükseldi - Son Dakika


Son Dakika
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SON DAKİKA: Son dakika! Yavoriv'deki askeri merkeze yapılan roketli saldırıda can kaybı 35'e, yaralı sayısı 134'e yükseldi - Son Dakika
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