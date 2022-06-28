Son Dakika | Yavru dağ keçilerinin sarp kayalıklardaki tehlikeli oyunları kameralara yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | Yavru dağ keçilerinin sarp kayalıklardaki tehlikeli oyunları kameralara yansıdı

28.06.2022 16:02
Son Dakika | Yavru dağ keçilerinin sarp kayalıklardaki tehlikeli oyunları kameralara yansıdı

Edinilen son dakika haberine göre Gümüşhane'de kayaların usta tırmanıcıları olan yaban keçilerinin yeni doğan yavrularının sarp kayalıklar üzerindeki oyunları ve Yavru Çengel Boynuzlu Dağ Keçisinin annesinden süt içme anları kameralara yansıdı.

Gümüşhane'de kayaların usta tırmanıcıları olan yaban keçilerinin yeni doğan yavrularının sarp kayalıklar üzerindeki oyunları ve Yavru Çengel Boynuzlu Dağ Keçisinin annesinden süt içme anları kameralara yansıdı.

'Gümüşhane dağlarının süsü' olarak adlandırılan ve koruma altında olan Yaban Keçilerinin son yıllarda ikiz doğurması, koruma ve gözlem çalışmalarının sürekli yapılması, vatandaşların da bu konuda hassas olması ve Gümüşhane'nin kaçak avlanma oranı en az olan iller arasında yer alması nedeniyle yavru dağ keçilerinin sayısı arttı.

600 metreden 3 bin 331 metreye kadar oluşan rakım farkı, Türkiye'de görülen üç iklim türünden ikisi olan karasal iklim ve Karadeniz ikliminin görüldüğü Gümüşhane'de son yıllarda artan yaban keçilerinin sayısı vatandaşların dağ keçileriyle karşılaşma ihtimalini artırıyor.

Gümüşhane'nin hemen her bölgesinde gözlenen ve il genelindeki sayıları bini aşan yaban keçi yavrularının sarp kayalıklar üzerindeki tehlikeli oyunları ve Yavru Çengel Boynuzlu Dağ Keçisinin annesinden süt içtiği görüntüler Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Gümüşhane Şube Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

(Uğur Aydın - İHA)

YORUMLAR
500
Dev mantar görenleri şaşırtıyor Dev mantar görenleri şaşırtıyor Artabel göllerinde etkileyici güzellikler Artabel göllerinde etkileyici güzellikler
Kaynak: İHA

Gümüşhane, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Yavru dağ keçilerinin sarp kayalıklardaki tehlikeli oyunları kameralara yansıdı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:52 Ortağı tarafından pompalı tüfekle öldürülen adamın cansız bedeni 8 gün sonra bulundu
15:47 Marcao, Sevilla ile söz kesti! Teklif edilen 10 milyon euroluk bonservis bedeli taraftarın tepkisini çekti
15:47 21 yaşındaki şarkıcı Yrma Lydya, 79 yaşındaki kocası tarafından öldürüldü!
15:30 Iğdır'da 38 ayrı suçtan aranıyordu! Saklandığı bazada yakalandı
15:28 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Maskeler geri gelecek mi?" sorusunu cevapladı: Kötü günler geride kaldı, müsterih olun
15:06 Fenerbahçe, Emre Mor'u renklerine bağladı! İşte bonservis bedeli
14:49 Margot Robbie ve Ryan Gosling'in başrolünde yer aldığı Barbie filminin ilk set fotoğrafları paylaşıldı
14:46 CHP'li Özgür Özel, AK Parti'ye Aykut Erdoğdu üzerinden seslendi: Biz ne ses kayıtları duyduk, gıkınız çıkmadı
14:46 Bakan Nebati, BDDK'nın kredi kararıyla ilgili eleştirilere yanıt verdi: Dövizle işiniz yok, TL ile iş yapın
14:45 Uçaktaki olaya FBI dahil oldu! Bir adam ilişkiye girdiği anları tüm yolculara gönderdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 16:10:55. #1.12#
SON DAKİKA: Son Dakika | Yavru dağ keçilerinin sarp kayalıklardaki tehlikeli oyunları kameralara yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement