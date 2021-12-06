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Son dakika haberleri: Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde zincirleme kaza... 2 şerit trafiğe kapatıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde zincirleme kaza... 2 şerit trafiğe kapatıldı

06.12.2021 12:33

Son dakika 3. sayfa haberi... Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde zincirleme kaza... 2 şerit trafiğe kapatıldıİSTANBUL Yavuz Sultan Selim Köprüsü Edirne istikametinde kamyonetin tekerinin patlaması nedeniyle 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde zincirleme kaza... 2 şerit trafiğe kapatıldı

İSTANBUL Yavuz Sultan Selim Köprüsü Edirne istikametinde kamyonetin tekerinin patlaması nedeniyle 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası köprü üzerinde Edirne istikametinde 2 şerit trafiğe kapatıldı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde Edirne İstikametinde meydana geldi. Mitsubishi marka 34 DE 1689 plakalı kamyonetin köprü üzerinde tekeri patlaması sonrası arkasından gelen Mercedes marka 44 BJ 064 plakalı kamyon ve Iveco marka 01 BF 670 plakalı tırın çarpışmasıyla zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle kamyonet kasasında bulunan kumaşlar köprü üzerine saçıldı. Kazada kumaş yüklü kamyonetin sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Vatandaşların kazayı yetkililere haber vermesi üzerine olay yerine trafik jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma trafik ekipler otoyolda 2 şeridi trafiğe kapatarak önlem aldı. Otoyol bakım ekiplerinin etrafa saçılan kumaşları toplaması ve kaza yapan araçların çekilmesi üzerine köprüde trafik tekrardan normale döndü.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Zincirleme Trafik Kazası, Edirne, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde zincirleme kaza... 2 şerit trafiğe kapatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde zincirleme kaza... 2 şerit trafiğe kapatıldı - Son Dakika
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