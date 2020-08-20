Giresun'un Dereli ilçesinde Yavuzkemal Belediye Başkanı Adem Önal, makam aracıyla geçirdiği trafik kazası sonucu başından hafif şekilde yaralandı.
Yavuzkemal Belediye Başkanı Adem Önal, Dereli ilçesi Yavuzkemal Beldesinde makam aracıyla geçirdiği trafik kazasında aracının ters dönmesi sonucu başından hafif şekilde yaralandı. Kazanın ardından Belediye Başkanı Önal, ambulansla kaldırıldığı Dereli Devlet Hastanesinde ilk muayenesinin yapılmasının ardından Giresun Özel Ada Hastanesi'ne sevk edildi. Başkan Önal'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. - GİRESUN