Son Dakika | Yaya geçidinde çocuğu öldürdü: 2 hafta sonra serbest kaldı - Son Dakika

Son Dakika | Yaya geçidinde çocuğu öldürdü: 2 hafta sonra serbest kaldı

14.04.2021 17:37

Son dakika haberleri: Yaya geçidinde çocuğu öldürdü: 2 hafta sonra serbest kaldı -Mersin'de 8 yaşındaki Koray Tekin Turhan'ı, okul çıkışında yaya geçidinden geçtiği sırada otomobiliyle çarparak ölümüne neden olan sürücü Z.G.

Yaya geçidinde çocuğu öldürdü: 2 hafta sonra serbest kaldı

-Mersin'de 8 yaşındaki Koray Tekin Turhan'ı, okul çıkışında yaya geçidinden geçtiği sırada otomobiliyle çarparak ölümüne neden olan sürücü Z.G., olaydan 15 gün sonra yapılan ilk duruşmada adli kontrol şartıyla serbest kaldı

-Kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenirken, Turhan ailesinin avukatı, bu kadar kısa sürede şahsın tahliye edilmesinin aileyi üzdüğünü söyledi

MERSİN - Mersin'de 8 yaşındaki Koray Tekin Turhan'ı, okul çıkışında yaya geçidinden geçtiği sırada otomobiliyle çarparak ölümüne neden olan sürücü Zühal G., olaydan 15 gün sonra yapılan ilk duruşmada adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenirken, Turhan ailesinin avukatı, bu kadar kısa sürede şahsın tahliye edilmesinin aileyi üzdüğünü söyledi.

Davanın ilk duruşması kazadan 15 gün sonra yapıldı. Mersin Adliyesi 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Zühal G., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

"Olay anında hızımı hatırlamıyorum"

Duruşmada konuşan Zühal G., 30 yıldır araba kullandığını belirterek, "İlk defa kaza yapıyorum. Bu kazanın sonuçları çok ağır oldu. Olaydan dolayı çok üzgünüm, çok pişmanım. Herkesten özür diliyorum. Ben normalde çok dikkatli bir sürücüyüm. Olay günü oğlumu kurstan almıştım ve eve gidiyordum. O yolu ilk kez kullanıyorum. Olay anında karşıdan gelen güneş gözümü alınca, yaya geçidini ve trafik levhalarını görmedim. Olay anında hızımı hatırlamıyorum. Frene bastım ama duramadım, bir anda oldu. 10 ve 13 yaşında oğullarıma bakıyorum. Mersin'de kimsem yok. Ben ölen çocuğun ailesi ile empati kurdum, çok acı çekiyorum, pişmanım. Beraatımı istiyorum" dedi.

"Sanığın tutuklu yargılanması acıyı bir nebze de olsun hafifletecektir"

Müşteki avukatı Ömer Utku Yeşilkaya ise kazanın yaya geçidinde meydana geldiğinin altını çizerek, "Kazanın meydana geldiği tarihten duruşma gününe kadar henüz 2 hafta geçti. Müvekkillerimizin acısı hala taze. Sanığın tutuklu yargılanması acıyı bir nebze de olsun hafifletecektir. Olayın 'bilinçli taksir' olduğuna yönelik dilekçemizde bahsettiğimiz gibi Trafik Kanununda bahsedilen, sürücülerin okul çevresinde dikkat hükümlülüğü de gözetilmelidir. Ayrıca, sanığın sağ şeritte duran aracın yayalara yol verdiğini görmesine rağmen geçişine devam etmesi, kazanın sonuçlarını öngörebilecek olduğu anlamındadır" şeklinde konuştu.

Mahkeme savcısı da mütaalasında, sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Hakim, sanığın, tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

"Ailenin üzüntüsüne sebep olmuştur"

Duruşmadan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan ailenin avukatı Ömer Utku Yeşilkaya da kazanın 22 Mart'ta meydana geldiğini belirterek, "İstemihan Talay Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, müvekkillerimin çocuğu Koray Tekin Turhan vefat etmiştir. Ardından Cumhuriyet Savcılığımızca hızlı bir şekilde iddianame hazırlanmış ve ilk duruşmada sanığın tahliyesine karar verilmiştir. Tahliye kararının bu kadar kısa sürede verilmiş olması, ailenin üzüntüsüne sebep olmuş ve adalete olan güven duygusunu sarsmıştır. Tutukluluk süresinin çok kısa süre olması ayrıca hakkaniyet kavramıyla da ters düşmektedir. Yargılama, dava devam etmektedir. Takipçisi olacağız" dedi.

Olayın geçmişi

Halası ve diğer öğrencilerle birlikte 22 Mart'ta Yenişehir ilçesi İstemihan Talay Bulvarındaki yaya geçidinden geçen 8 yaşındaki Koray Tekin Turhan'a, Zühal G'nin kullandığı 33 TN 880 plakalı otomobil çarpmış, kazada yaralanan Turhan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

Olaydan sonra gözaltına alınan sürücü, sevk edildiği adliyede tutuklanmış, hakkında "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Öte yandan kaza anı bölgede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre, öğrenciler yaya geçidinden geçtiği sırada bir otomobilin durduğu, sol şeritten gelen bir otomobilinin ise çok hızlı bir şekilde çocuklardan Koray Tekin Turhan'a çarptığı görülüyor.

Son Dakika | Yaya geçidinde çocuğu öldürdü: 2 hafta sonra serbest kaldı
Son Dakika | Yaya geçidinde çocuğu öldürdü: 2 hafta sonra serbest kaldı
Son Dakika | Yaya geçidinde çocuğu öldürdü: 2 hafta sonra serbest kaldı
Son Dakika | Yaya geçidinde çocuğu öldürdü: 2 hafta sonra serbest kaldı

Asliye Ceza Mahkemesi, Tekin Turhan, Mersin, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Yaya geçidinde çocuğu öldürdü: 2 hafta sonra serbest kaldı - Son Dakika


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