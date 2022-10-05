Kaza saat 19.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Rauf Denktaş Bulvarı'nda meydana geldi. E.B. idaresindeki 07 GSV 07 plakalı motosiklet, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Akkol'a çarptı. Marketten alışveriş yaptıktan sonra evine gitmek için yaya geçidini kullanan Akkol, çarpışmanın şiddetiyle yaklaşık 20 metre savruldu. Akkol, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada motosikletiyle yaklaşık 150 metre sürüklenen sürücü E.B. ise sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye götürüldü. E.B.'nin daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el koyulduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › YAYA GEÇİDİNDE MOTOSİKLETİN ÇARPTIĞI KADIN ÖLDÜ - Son Dakika

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