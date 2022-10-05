YAYA GEÇİDİNDE MOTOSİKLETİN ÇARPTIĞI KADIN ÖLDÜ - Son Dakika
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YAYA GEÇİDİNDE MOTOSİKLETİN ÇARPTIĞI KADIN ÖLDÜ

05.10.2022 22:36

ANTALYA'da market alışverişi sonrası evine giderken yaya geçidinde motosikletin çarptığı Ayşe Akkol (64), yaşamını yitirdi.

ANTALYA'da market alışverişi sonrası evine giderken yaya geçidinde motosikletin çarptığı Ayşe Akkol (64), yaşamını yitirdi.

Kaza saat 19.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Rauf Denktaş Bulvarı'nda meydana geldi. E.B. idaresindeki 07 GSV 07 plakalı motosiklet, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Akkol'a çarptı. Marketten alışveriş yaptıktan sonra evine gitmek için yaya geçidini kullanan Akkol, çarpışmanın şiddetiyle yaklaşık 20 metre savruldu. Akkol, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada motosikletiyle yaklaşık 150 metre sürüklenen sürücü E.B. ise sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye götürüldü. E.B.'nin daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el koyulduğu öğrenildi.

Kazayı duyan Akkol'un yakınları olay yerinde gözyaşı döktü. Kaza nedeniyle trafik akışı uzun süre kontrollü sağlandı. Cenaze, ekiplerin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel YAYA GEÇİDİNDE MOTOSİKLETİN ÇARPTIĞI KADIN ÖLDÜ - Son Dakika

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