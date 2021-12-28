Son dakika: YAYA GEÇİDİNDE OTOMOBİLİN ÇARPMASI KAMERADA - Son Dakika

KARABÜK'te, yaya geçinde yolun karşısına geçmeye çalışan Osman Akça'ya otomobil çarptı. Bacağı kırılan Osman Akça tedaviye alınırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün saat 14.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi Zonguldak Caddesi üzerinde meydana geldi. H.İ.K idaresindeki 78 AAR 007 plakalı otomobil yaya geçidinden geçmeye çalışan Osman Akça'ya çarptı. Osman Akça çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Çevredekiler yardıma koşarak 112 Acile haber verdi. Yaralanan Akça, Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Bacağı kırılan Akça tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yaya geçidinden geçen Akça'ya otomobilin çarpması, Akça'nın yola savrulması ve kazayı görenlerin sürücüye tepkisi görüldü.
Kaynak: DHA
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