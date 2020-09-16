Son Dakika: Yaylada fenalaşan vatandaşın imdadına Jandarma yetişti - Son Dakika

Son Dakika: Yaylada fenalaşan vatandaşın imdadına Jandarma yetişti

Son dakika haberleri: Yaylada fenalaşan vatandaşın imdadına Jandarma yetiştiTUNCELİ'nin Nazımiye ilçesinde kaldığı yaylada hayvanların otlattığı sırada fenalaşan Kahraman Şirin (56), Vali Mehmet Ali Özkan'ın talimatıyla bölgeye gönderilen askeri helikopterle alınarak, hastaneye ulaştırıldı.

Son Dakika: Yaylada fenalaşan vatandaşın imdadına Jandarma yetişti, System.String[]

Yaylada fenalaşan vatandaşın imdadına Jandarma yetişti

TUNCELİ'nin Nazımiye ilçesinde kaldığı yaylada hayvanların otlattığı sırada fenalaşan Kahraman Şirin (56), Vali Mehmet Ali Özkan'ın talimatıyla bölgeye gönderilen askeri helikopterle alınarak, hastaneye ulaştırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Nazımiye ilçesindeki Eğribele Yaylası'nda meydana geldi. Yaylada hayvanlarını otlatan Kahraman Şirin, rahatsızlık geçirdi. Yakınları tarafından sağlık ekiplerine yapılan ihbarın ardından Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan'ın talimatılyla gönderilen askeri helikopterle alınarak, hastaneye ulaştırıldı. Konuya ilişkin Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Nazımiye ilçemiz Eğribelen Yaylası bölgesinde, Kahraman Şirin isimli vatandaşımızın rahatsızlandığı yönünde bilgi alınması üzerine, Valimiz Sayın Mehmet Ali Özkan'ın talimatlarıyla vatandaşımız Jandarma Komutanlığımız ile Sağlık Müdürlüğümüzün gayretleriyle helikopter ile bölgeden alınarak Tunceli Devlet Hastanesine sevk edilmiştir" denildi.


Mehmet Ali Özkan, Jandarma, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 23:32 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika: Yaylada fenalaşan vatandaşın imdadına Jandarma yetişti - Son Dakika

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