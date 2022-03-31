Son dakika: Yazar Mustafa Uzun'un "Selamun Aleykum Pasaportu Doğu Yazıları" kitabı çıktı - Son Dakika
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Son dakika: Yazar Mustafa Uzun'un "Selamun Aleykum Pasaportu Doğu Yazıları" kitabı çıktı

31.03.2022 12:06
Son dakika: Yazar Mustafa Uzun'un "Selamun Aleykum Pasaportu Doğu Yazıları" kitabı çıktı

Son dakika gündem haberi: Araştırmacı-yazar Mustafa Uzun'un yeni kitabı "Selamun Aleykum Pasaportu Doğu Yazıları" çıktı.

Araştırmacı-yazar Mustafa Uzun'un yeni kitabı "Selamun Aleykum Pasaportu Doğu Yazıları" çıktı.

Endülüs, Balkanlar, Kafkaslar, Filistin ve Afrika'nın Afrikası gibi coğrafyaları yazan Uzun, Batı'nın kininin, nefretinin ve bombalarının düştüğü her yerin Doğu olarak tanımlanabileceğini ifade ediyor.

Daha önce Selamun Aleykum Pasaportu Batı Yazıları'nı çıkartan Uzun, Selamun Aleykum Pasaportu serisinin ikinci kitabı ile bu defa Doğu'yu ele alıyor.

Doğu'nun Batı karşısında uğradığı ilk toplu saldırının Endülüs ile başladığını ifade eden Uzun kitabında 400 yıldan fazla devam eden direnişin güncesini tutuyor.

Tarihin tozlu sayfalarında kaybolan acıların ve hüzünlerin takipçisi olan Uzun, Dava Adamı yayınlarından çıkan kitabında Balkanlar ve Bosna'daki acıları da gözler önüne seriyor.

Uzun, Doğu Yazıları kitabında Latin Amerika'dan Filistin'e, Afrika'nın Afrikası'ndan Aksa'nın avlusundaki zeytin ağaçlarına kadar mazlum coğrafyalarına ışık tutuyor.

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Mustafa Uzun, Balkanlar, Filistin, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Yazar Mustafa Uzun'un 'Selamun Aleykum Pasaportu Doğu Yazıları' kitabı çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Yazar Mustafa Uzun'un "Selamun Aleykum Pasaportu Doğu Yazıları" kitabı çıktı - Son Dakika
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