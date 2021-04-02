BALIKESİR - Yazar Sabahattin Ali, ölümünün 73. yıl dönümünde Edremit'te anıldı - Son Dakika

BALIKESİR - Yazar Sabahattin Ali, ölümünün 73. yıl dönümünde Edremit'te anıldı

02.04.2021 16:55

Gazeteci, yazar ve eğitimci Sabahattin Ali, 73. ölüm yıl dönümünde uzun yıllar yaşadığı Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen etkinliklerle anıldı.

Gazeteci, yazar ve eğitimci Sabahattin Ali, 73. ölüm yıl dönümünde uzun yıllar yaşadığı Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen etkinliklerle anıldı.

Sabahattin Ali için Edremit Belediyesince organize edilen anma etkinliği, ilçenin Hekimzade Mahallesi'ndeki yazarın adının verildiği sokakta yaşadığı evin önünde gerçekleştirildi.

Sabahattin Ali'nin ilçede uzun yıllar yaşadığı ev, ilçe belediyesi tarafından restore ettirildi.

Yazarın 73. ölüm yıl dönümünde ziyarete açılan evde, yazara ait çok sayıda kişisel eşya ve fotoğraflar yer alıyor.

Sabahattin Ali Anı Evi'nin açılış kurdelesini yazarın kızı Prof. Dr. Filiz Ali, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan birlikte kesti.

Açılışta bir konuşma yapan Arslan, yazarın bundan 113 yıl önce ailesiyle Edremit'e yerleştiğini, çocukluk ve gençlik yıllarını geçirdiği evin yeniden restore edilerek anı evi olarak hizmete açıldığını söyledi.

Filiz Ali de babasından ve anılarından bahsederken duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarını tutamayarak konuşmasını yarıda kesti.

Prof. Dr. Ali açılış öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Şu anda Edremit'teki babamın ana ocağı, baba ocağı evdeyiz. Çok güzel bir onarım yapıldı. Çok güzel bir anı evi gerçekleştirildi. Hem babam adına hem de ailemiz adına çok mutluyum. Edremit Belediyesinin böyle bir armağan verdiği için çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

Açılışın ardından Sabahattin Ali Anı Evi, yazarın kızı ve davetliler tarafından gezildi.

BALIKESİR - Yazar Sabahattin Ali, ölümünün 73. yıl dönümünde Edremit'te anıldı
BALIKESİR - Yazar Sabahattin Ali, ölümünün 73. yıl dönümünde Edremit'te anıldı
BALIKESİR - Yazar Sabahattin Ali, ölümünün 73. yıl dönümünde Edremit'te anıldı
BALIKESİR - Yazar Sabahattin Ali, ölümünün 73. yıl dönümünde Edremit'te anıldı

Sabahattin Ali, Filiz Ali, Balıkesir, Edremit, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat BALIKESİR - Yazar Sabahattin Ali, ölümünün 73. yıl dönümünde Edremit'te anıldı - Son Dakika


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