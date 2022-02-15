Üye Girişi
Son dakika! Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmalara FETÖ'nün müdahalesi davasına devam edildi - Son Dakika

Son dakika! Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmalara FETÖ'nün müdahalesi davasına devam edildi

15.02.2022 23:47
Son dakika! Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmalara FETÖ'nün müdahalesi davasına devam edildi

Son dakika gündem haberine göre Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili soruşturmalara FETÖ'nün talimatıyla müdahale ettikleri iddiasıyla 19 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili soruşturmalara FETÖ'nün talimatıyla müdahale ettikleri iddiasıyla 19 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Kahramanmaraş Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleşen duruşmaya merhum Yazıcıoğlu, ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu ile taraf avukatları katıldı. Duruşmaya sanıklar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, avukatlar da salonda hazır bulundu.

Duruşmada mahkeme başkanı, tutuklu Kamil B'nin daha önceki ifadelerinde söylediği, "Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması kapsamında örgüt içerisinde faaliyet yürüten Elazığ avukatlar imamı Abdullah Ö'ye bağlı avukat Mustafa Atalar'ın helikopterin düşmesi sonrasında bir takım askerler tarafından malzemelerin sökülerek alınması nedeniyle bu askerlerin avukatlığını üstlenmesinden dolayı örgüt elebaşı Fetullah Gülen ve örgüt içerisinde sıkıntı yaşandı. Bu sıkıntıların giderilmesi için bu hususta toplantılar ve görüşmeler düzenlendi. Bu toplantılara, örgütün Elazığ avukatlar imamı 'Kaan' kod adlı Abdullah Ö, Malatya dernekler sorumlusu Turan Canpolat'ın, Malatya dar bölge sorumlusu 'Orçun' kod adlı Halil Kayış, Elazığ il imamı Mehmet Durakoğlu, avukat Mustafa Atalar, Güneydoğu büyük bölge sorumlusu Mehmet Kocatürk, Türkiye imamı Barbaros Kocatürk, örgütün Türkiye avukatlar imamı 'Yıldırım' kod adlı Muhammet Emir Yavuz, örgütün Güneydoğu savcı ve hakimler imamı 'Fevzi' kod adlı Feyzullah Gülbent ve ismini bilmediğim askeri mahrem imam ile görüşmemiz oldu" ifadesi okundu.

İfadede adı geçen FETÖ hükümlüsü tanık Mehmet Durakoğlu'na söz hakkı verildi. Söz hakkı alan Mehmet Durakoğlu, Kamil B'nin ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını ve belirtilenlerin aksine her hangi bir toplantıya katılmadığını öne sürdü.

Daha sonra tanık olarak dinlenen Turan Canpolat ise, Kamil B'nin ve benzer ifadeler veren örgütün Elazığ avukat sorumlusu Abdullah Ö'nün söylediklerinin gerçeği yansıtmadığını iddia etti. Mahkeme Başkanı, tanık Ş.M.S'ye helikopterdeki cihazın sökülmesine yönelik davada dinlendiğini ve bu dava kapsamında da ifadesine başvurduklarını belirterek, söz hakkı verdi. Ş.M.S. ise olay sırasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde görev yaptığını anlatarak, kaza bölgesine görevlendirmesinin yapıldığını, yapılan incelemenin ardından rapor hazırladıklarını kaydetti.

Olayın üzerinden 12-13 yıl geçtiğini, bununla ilgili Kahramanmaraş'ta savcılık ve mahkemelerde verdiği ifadelerin doğru olduğunu söyleyen Ş.M.S, kazanın ardından 27 Mart tarihinde, polis helikopteriyle bölgeye ulaştıklarını ancak hava muhalefeti nedeniyle iniş yapamadıklarını söyledi.

(Halil Ulubey/İHA)

Son dakika! Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmalara FETÖ'nün müdahalesi davasına devam edildi
Son dakika! Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmalara FETÖ'nün müdahalesi davasına devam edildi

YORUMLAR
500

Fetullahçı Terör Örgütü, Büyük Birlik Partisi, Muhsin Yazıcıoğlu, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmalara FETÖ'nün müdahalesi davasına devam edildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
23:53 Meclis'te kalp krizi geçiren Fetani Battal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: 3 damarı açıldı
23:52 Son Dakika: Biden'dan Rusya'ya gözdağı: ABD, NATO topraklarının her karışını savunacak
23:38 Medikal firmasında genel müdür olan kadın, lüks rezidansın 23. kattan atladı! Arkasında birde not bıraktı
23:28 Tuzlaspor'un yıldızından futbol var olduğu sürece unutulmayacak gol!
23:06 Taksim'de yaşanan feci kaza kameralarda! 70 yaşındaki kadın minibüsün altında kaldı
22:57 Olacak O Kadar'da yaptığı tiplemelerle tanınan oyuncu Ahmet Çevik yıllar sonra gün yüzüne çıktı!
22:49 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi'ne teşekkür etti: Kardeşim Muhammed Bin Zayid'e şükranlarımı sunuyorum
22:38 Efsane futbolcudan futbolseverleri üzen sözler: Kalbim düzgün çalışmıyor
22:32 Davutoğlu'nun kayınpederi Hulusi Misge yaşamını yitirdi
22:07 Şampiyonlar Ligi heyecanı geri döndü! İşte herkesin merak ettiği dev maçlarda ilk 11'ler
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 00:13:48. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika! Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmalara FETÖ'nün müdahalesi davasına devam edildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement