Son dakika: Yazlıkları kışlık yapıp, izole yaşam sürüyorlar - Son Dakika

Son dakika: Yazlıkları kışlık yapıp, izole yaşam sürüyorlar

08.12.2020 08:32
Son dakika: Yazlıkları kışlık yapıp, izole yaşam sürüyorlar, System.String[]

Son dakika haberi: ANTALYA'nın Demre ilçesinde bu yıl koronavirüs nedeniyle yazlıkçıların büyük bölümü, yaşadıkları şehirlere geri dönmedi.

ANTALYA'nın Demre ilçesinde bu yıl koronavirüs nedeniyle yazlıkçıların büyük bölümü, yaşadıkları şehirlere geri dönmedi. Yazlıkçılar kış koşullarına uygun hale getirdikleri konutlarında izole bir yaşam sürdürüyor.

Demre'ye bağlı Büyük Kum Mahallesi'ndeki Kumdağı bölgesinde 4 büyük sitenin yanı sıra bireysel yüzlerce yazlık konut bulunuyor. Özellikle Özay Kent Myra Evleri Sitesi ile Ankaralılar Sitesi'ndeki konutların neredeyse tamamı Ankara ve İstanbul başta olmak üzere büyük kentlerde yaşamını sürdüren kişilere ait. Kumdağı bölgesindeki bireysel konutların da çoğunluğu yine başka illerde yaşayan kişilere ait yazlık konutlardan oluşuyor. Yazlık konutu olanlar, genelde yaz mevsiminde 2 ile 4 aya arasında Demre'de kalıyor ve sonbaharla birlikte yaşadıkları illere dönüyordu. Bu yıl koronavirüs nedeniyle Demre'ye gelen yazlıkçıların büyük bölümü, geri dönmedi. Birçoğu konutlarını kış koşullarına uygun hale getirdi. Emekli olanların neredeyse tamamı yazlık konutlarında kalmaya devam ediyor ve koronavirüse karşı izole bir yaşam sürdürüyor. Birçoğu küçük bahçelerinde yetiştirdikleri ile meşgul oluyor ve çiçek yetiştiriyor. Bazıları da emekli olmamasına rağmen uzaktan çalışmayı Demre'den sürdürüyor. Hepsi de bu kışı Demre'de geçirmeye kararlı. Denize bakan, doğanın içindeki evlerinde mutlu bir biçimde koronavirüsten korunuyorlar.

'DEMRE'Yİ DE ÇOK SEVİYORUZ'Yazlık konutunu kışlığa çeviren Saliha Karayel, "İstanbul'dan yazları geliyorduk. Birkaç ay kalıyorduk. Artık koronavirüs nedeniyle kışlığımız da oldu. Ama mutluyuz. Havalar çok güzel. Demreli olduk artık. Demre'yi de çok seviyoruz. İnsanları da çok güzel" dedi.'İSTANBUL'A DÖNMEDİK'Selçuk Çakır, "Demre'de yazlık evimiz var. Her sene iki veya en fazla üç ay kalıyorduk. Bu sene koronavirüs dolayısıyla yazlık evimiz kışlık evimiz oldu. İstanbul'a dönmedik. Dönmeyi düşünmüyoruz. Burada gayet stabilize bir durumda yaşıyoruz. Mutluyuz" diye konuştu.'YAZLIĞIMIZI PANDEMİDEN DOLAYI KIŞLIĞA ÇEVİRMİŞ DURUMDAYIZ'

Nuray Varan, "Biz büyükşehirlerde yaşayıp, daha sonra tatilimizi iki üç aylığına yazlık konutlarımızda geçiren emekli insanlarız. Bu sene yazlığımızı pandemiden dolayı kışlığa çevirmiş durumdayız. Burada yaşamaktan da oldukça mutlu ve huzurluyuz. Dolayısıyla hep birlikte sitemizde güzel vakit geçirmekteyiz" dedi.


Son dakika: Yazlıkları kışlık yapıp, izole yaşam sürüyorlar
Son dakika: Yazlıkları kışlık yapıp, izole yaşam sürüyorlar
Son dakika: Yazlıkları kışlık yapıp, izole yaşam sürüyorlar
Son dakika: Yazlıkları kışlık yapıp, izole yaşam sürüyorlar
Son dakika: Yazlıkları kışlık yapıp, izole yaşam sürüyorlar
Son dakika: Yazlıkları kışlık yapıp, izole yaşam sürüyorlar

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Yazlıkları kışlık yapıp, izole yaşam sürüyorlar - Son Dakika


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