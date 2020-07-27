Son dakika... YDT Türkiye Birincisi Niğdeli Eren Şen: "Emeğimin karşılığını aldığım kanaatindeyim" - Son Dakika

YDT Türkiye Birincisi Niğdeli Eren Şen: "Emeğimin karşılığını aldığım kanaatindeyim"

NİĞDE - Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda YDT Türkiye birincisi Niğde'nin Fen Lisesi öğrencisi Eren Şen oldu. Birinci olan Eren Şen'in hedefi ise Elektrik Elektronik Mühendisi olmak. Annesi öğretmen, babası da mühendis olan Türkiye birincisi Eren Şen; "Bu başarı çok çalışmanın ürünü. Emeğimin karşılığını aldığımın kanaatindeyim" dedi.

YDT Türkiye birincisi olan Eren Şen'i İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar makamında ağırladı. Öğrenciye cumhuriyet altını ve plaket veren Yaşar, Eren Şen'in başarısıyla Niğde'yi gururlandırdığını söyledi. Milli Eğitim Müdürü Yaşar; "Niğde'miz geçmişten bu yana eğitim öğretim konusunda hep 'aydınlar kenti' olarak anılmaktaydı. Üniversite sınavında biz aydınlar kenti olmayı sürekli tescilledik. Geçtiğimiz yıllarda bir öğrencimiz Türkiye birincisi olmuştur. Biz her sene bir birinci çıkaracağız diye beklerken sağ olsun Eren Şen öğrencimiz bize bu huzuru yaşattı. Kendisine teşekkür ederim. Bizleri gururlandırdı. Dilde Türkiye birincisi TYT'de Türkiye 6'ncısı sayısalda da Türkiye 21'incisi olarak bizi gururlandırdı, ilimizi gururlandırdı" dedi.

Üzerinde emeği olan öğretmenlerine ve ailesine teşekkür eden Eren Şen ise; "Bu başarı çok çalışmanın ürünü. Emeğimin karşılığını aldığımın kanaatindeyim. Herkesin kendi çalıma yöntemini bulması lazım. Ben kendiminkini bulduğum için başarılı olduğumu kanaatindeyim. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği okumak istiyorum" diye konuştu.

Anne Naile Şen ise; "Oğlum çocukluğundan beri planlı program bir çalışma içerisindeydi. Bu başarıda emeği geçen tüm öğretmenlerine teşekkür ederim. Tüm okullara mutlulukla gitti, sevgiyle gitti. Öğretmenlerimiz büyük emek verdi ve emeklerinin karşılığını aldılar" ifadelerini kullandı.