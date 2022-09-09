Son Dakika | YEĞEN, TIR KAZASINDA ÖLDÜ

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde, kullandığı TIR ile önündeki TIR'a arkadan çarpan Mehmet Kara (43) ve yanında olan yeğeni Betül Kara (16) hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Keçiborlu- Dinar yolunda meydana geldi. Mehmet Kara kullandığı 32 PP 128 plakalı, konteyner yüklü TIR ile aynı yönde ilerleyen A.A.K. yönetimindeki 15 NH 375 plakalı TIR'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Mehmet Kara ile yanındaki yeğeni Betül Kara'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kara ve yeğeninin cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.

Öte yandan kaza sonrası TIR'lar, çekiciyle yoldan kaldırıldı. Diğer TIR sürücüsü A.A.K. ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

AMCA- YEĞEN TOPRAĞA VERİLDİ

Isparta'da amca- yeğen, TIR kazasında öldü (2)

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde, amcası Mehmet Kara'nın kullandığı TIR'ın önündeki TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Betül Kara, toprağa verildi. Cuma namazı ardından Işıkkent Mahallesi'ndeki Hamidabad Camii'nde son yolculuğuna uğurlanan Betül Kara'nın cenaze törenine Isparta Vali Yardımcısı Cemil Kılınç ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazede baba Murat Kara gözyaşı döktü. Betül Kara'nın bir süre önce İzmir'de yaşayan akrabalarının yanına gittiği, amcası Mehmet Kara ile birlikte Isparta'ya dönerken, kazada öldüğü öğrenildi. Aynı kazada hayatını kaybeden TIR şoförü olan amca Mehmet Kara da Yalvaç ilçesine bağlı Yukarıkaşıkara köyünde toprağa verildi.