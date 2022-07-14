Yelkenli tekne dalgakırana çarptı, 3 kişi ölümden döndü - Son Dakika
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Yelkenli tekne dalgakırana çarptı, 3 kişi ölümden döndü

14.07.2022 15:13

Yelkenli tekne dalgakırana çarptı, 3 kişi ölümden döndü Samsun'da içerisinde 3 kişinin bulunduğu yelkenli tekne, şiddetli rüzgar ve dalga nedeniyle kontrolden çıkarak dalgakırana çarptı.

Yelkenli tekne dalgakırana çarptı, 3 kişi ölümden döndü

SAMSUN - Samsun'da içerisinde 3 kişinin bulunduğu yelkenli tekne, şiddetli rüzgar ve dalga nedeniyle kontrolden çıkarak dalgakırana çarptı. Kazada tekne içerisinde bulunan 3 kişi yara almadan kurtuldu.

Olay, Atakum ilçesi Çatalcam mevkisindeki sahil kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yelkenli tekne ile gezintiye çıkan 3 kişi etkili olan şiddetli rüzgar ve dalgalar karşısında kontrolü kaybetti. Akabinde duramayan tekne dalgakırana çarptı. Çarpma sonrası ihbar üzerine olay yerine sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Dalgaların şiddetli olduğu Karadeniz'de sahil güvenlik ekipleri de tekneyi karaya çıkartamadı. Teknede bulunan 3 kişinin ise sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldığı öğrenildi.

"Yaralı yok, maddi hasar var"

Olayın tanığı Bekir Çakmak, "Yelkenli tekne rüzgarlı ve dalgalı havada geliyordu. Yelkeni toparlamayınca tekne kayalıklara çarptı. Kendi çabalarıyla kurtaramadılar. Allah'a şükür can kaybı yok. Herhangi bir yaralı yok. Maddi zarar var. Sahil güvenliği aradılar. Onlar da sağ olsun hemen geldiler. Fazla dalga olduğu için yanaşamadılar. Çekmeleri için havanın dinmesini bekliyorlar" dedi.

Dalgakıran üzerinde duran teknenin denizin sakinleşmesinin ardından kurtarılacağı bildirildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yelkenli tekne dalgakırana çarptı, 3 kişi ölümden döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yelkenli tekne dalgakırana çarptı, 3 kişi ölümden döndü - Son Dakika
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