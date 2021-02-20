Son dakika! Yem karma makinesine düşen genç öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika! Yem karma makinesine düşen genç öldü

20.02.2021 20:48

Son dakika haberleri... AFYONKARAHİSAR'da Ali Uğur (17), saman balyalarını attığı yem karma makinesine düşerek yaşamını yitirdi.

AFYONKARAHİSAR'da Ali Uğur (17), saman balyalarını attığı yem karma makinesine düşerek yaşamını yitirdi.

Afyonkarahisar'da merkeze bağlı Küçükçobanlı Mahallesi'nde babasıyla kendilerine ait çiftlikte çalışan Ali Uğur, büyükbaşları beslemek amacıyla saman balyalarını yem karma makinesine attığı sırada dengesini kaybetti. Yem karma makinesindeki helezon bıçaklara ayağını kaptıran Ali Uğur, içeri düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri, Ali Uğur'un cansız bedenini makinenin içinden çıkardı.Ali Uğur'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna konuldu. Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Oturduğu bankta öldüğü uyanmayınca fark edildi Oturduğu bankta öldüğü uyanmayınca fark edildi

Karahisar, Ali Uğur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Cinsellik Son dakika! Yem karma makinesine düşen genç öldü - Son Dakika


Son Dakika
22:29 Son Dakika: SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 25 zam öngören düzenleme, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
22:25 Son Dakika: Emeklilere yüzde 25 zam öngören düzenleme, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
21:19 Putin: Ukrayna'nın NATO üyeliği Rusya'nın güvenliği için tehdit oluşturur
21:16 Putin'den tahıl koridoru anlaşması çıkışı: Bu tamamen tek taraflı bir oyun, ama yetti artık
20:56 Galatasaray, Leipzig'ten Angelino'yu transfer etti
20:52 Galatasaray, Angelino transferini resmen bitirdi! İşte alacağı ücret
20:46 DEVA ve Demokrat Parti'den grup kurma kararı! CHP'den 2 milletvekili alacaklar
20:42 DEVA ve Demokrat Parti'den grup kurma kararı! CHP'den 2 milletvekili alacakları iddia ediliyor
20:29 ABD-Türkiye İş Konseyi, Martı'nın NYSE'deki halka arzını kutladı
20:26 İşlem görmeye başladı! New York Borsası'nda açılış gongunu Martı çaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2023 22:47:49. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika! Yem karma makinesine düşen genç öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement