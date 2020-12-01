Son dakika: Yemek Kartı Şirketleri Derneği ve Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu'ndan iş birliği - Son Dakika

Son dakika: Yemek Kartı Şirketleri Derneği ve Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu'ndan iş birliği

01.12.2020 11:23
Son dakika: Yemek Kartı Şirketleri Derneği ve Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu'ndan iş birliği, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yemek Kartı Şirketleri Derneği ve Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu yeni tip koronavirüs (Kovi-19) kısıtlamaları nedeniyle iş hacimleri olumsuz yönde etkilenen küçük esnaf ve restoranlara destek olmak amacıyla iş birliği yaptı.

Yemek Kartı Şirketleri Derneği ve Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu yeni tip koronavirüs (Kovi-19) kısıtlamaları nedeniyle iş hacimleri olumsuz yönde etkilenen küçük esnaf ve restoranlara destek olmak amacıyla iş birliği yaptı.

Setcard'dan yapılan açıklamaya göre, işbirliği kapsamında Yemek Kartı Şirketleri Derneği'nin üyeleri Setcard, Edenred, Sodexo ve MultinetUp küçük esnaf ve restoranların fatura ödemelerini bir ay boyunca 7 gün içerisinde yapacak. Uygulama Aralık ayında düzenlenen faturalar için geçerli olacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen, Yemek Kartı Şirketleri Derneği başkanı ve Setcard Genel Müdürü Öner Piyade konuya şunları kaydetti: "Restoranlarımız en önemli iş ortağımız ve ayrılmaz bir paydaşımız. Dolayısıyla üye iş yerlerimizle sürekli iletişim halinde olmayı ve işbirliği içerisinde tüm paydaşlarımızın kazanmasını her zaman çok önemsiyoruz." ifadesini kullandı.

Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle tüm sektörün zor günler geçirdiğini belirten Piyade, şu şekilde devam etti:

"2018 yılında yürürlüğe giren yönetmelikle Yemek kartı komisyonları düşürülmüş, ödeme vadesi de 30 güne çekilerek ciddi kısıtlamalar getirilmişti. Ancak içinde bulunduğumuz bu zor dönemi birbirimizden güç alarak atlatabileceğimize inanıyoruz. İşbirliğinin daha da önem kazandığı bugünlerde Kovid-19 kısıtlamalarından en çok etkilenen küçük esnaf ve restoranlarımıza daha da destek olmak için Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz."

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu başkanı Aykut Yenice de salgından en çok etkilenen kesimlerden birinin lokantacı esnafı olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Hatırlanacağı üzere 2018 yılında federasyonumuzun da dahil olduğu müzakereler sonucunda çıkarılan yönetmelikle yemek kartı şirketlerinin uyguladıkları komisyon oranlarının ciddi oranda düşürülüp ödeme vadelerinin de 30 güne çekilmesi sağlanmıştı. Ancak sektörümüz, Kovid-19 salgını nedeniyle zor günler geçiriyor. Bu nedenle yemek kartı şirketleri ile gerçekleştirdiğimiz işbirliği kapsamında Setcard, Edenred, Sodexo ve MultinetUp, ellerini taşın altına koyarak Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle zorluk çeken küçük esnaf ve restoranlarımızın Aralık ayı içerisinde kesecekleri faturaların ödemelerini yönetmelikçe belirlenen 30 günden 7 güne çekti."

Sektör adına yemek kartı şirketlerine destekleri için teşekkür eden Yenice, "İşbirliğimizin hayırlı olmasını diliyor ve benzer desteği, yönetmeliğine tabi olmayan ancak sektörden ciddi gelir elde eden online yemek siparişi sitelerinden de bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Yemek Kartı Şirketleri Derneği ve Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu'ndan iş birliği - Son Dakika


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