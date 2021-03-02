Son Dakika | Yemen Başbakanı, ulusal para birimindeki değer kaybının muhtemel bir kıtlığa işaret ettiğini söyledi - Son Dakika

Son Dakika | Yemen Başbakanı, ulusal para birimindeki değer kaybının muhtemel bir kıtlığa işaret ettiğini söyledi

02.03.2021 19:23
Son Dakika | Yemen Başbakanı, ulusal para birimindeki değer kaybının muhtemel bir kıtlığa işaret ettiğini söyledi, System.String[]

Son dakika haber: Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik ülkesinin para birimindeki değer kaybının kıtlığın habercisi olduğunu ve krize yol açabileceği uyarısında bulundu.

Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik ülkesinin para birimindeki değer kaybının kıtlığın habercisi olduğunu ve krize yol açabileceği uyarısında bulundu.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, Abdulmelik, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Yemen'deki gelişmeler ve 2021 Yemen Bağış Konferansı'nın sonuçları ile insani müdahale planı için finansman açığını kapatma konusu ele alındı.

Yemen'in içinde bulunduğu ekonomik ve insani kriz ile ekonomi ve ulusal para biriminin istikrarının desteklenmesi için gerekli olan acil adımlardan bahseden Abdulmelik, para birimindeki sürekli değer kaybının yaşanabilecek bir kıtlığa işaret ettiğini ve hızlı çözüm için iş birliği gerektirdiğini ifade etti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Yemen riyali döviz karşısında değer kaybetmeye devam ediyor. Bir dolar bugün 880 riyalden işlem görüyor.

Yemen'de kıtlığın önlenmesi için 1 Mart'ta düzenlenen uluslararası yardım konferansında 3,8 milyar dolar yardım çağrısı yapan BM, 1,7 milyar dolara ulaşabilmişti.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Yemen, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Yemen Başbakanı, ulusal para birimindeki değer kaybının muhtemel bir kıtlığa işaret ettiğini söyledi - Son Dakika


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