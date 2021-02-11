Son dakika! Yemen Cumhurbaşkanı Hadi, Husilerin saldırılarını ABD Özel Temsilcisi'ne şikayet etti Açıklaması - Son Dakika

Son dakika! Yemen Cumhurbaşkanı Hadi, Husilerin saldırılarını ABD Özel Temsilcisi'ne şikayet etti Açıklaması

11.02.2021 19:53
Son dakika! Yemen Cumhurbaşkanı Hadi, Husilerin saldırılarını ABD Özel Temsilcisi'ne şikayet etti Açıklaması, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, İran destekli Husileri barış çabalarını hiçe sayarak sivilleri hedef almakla suçladı.

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, İran destekli Husileri barış çabalarını hiçe sayarak sivilleri hedef almakla suçladı.

Yemen haber ajansı SABA'ya göre, Cumhurbaşkanı Hadi, ABD'nin yeni Yemen Özel Temsilcisi Tim Lenderking ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

Görüşmede Hadi, "Husi milisler ile arkasındaki İran, en sonuncusu Stockholm Anlaşması olmak üzere çeşitli aşamalarda yapılan barışa ve onun dayanaklarına bağlı kalmadı." ifadelerini kullandı.

Husilerin sadece Yemen'de değil Suudi Arabistan'daki sivil yerleşim birimlerini de hedef aldığını söyleyen Hadi, "Husiler, İran füzelerini kullanarak masum insanları hedef alma, sivillere ve yerlerinden edilmiş kişilere saldırma, Marib'i kuşatma konusunda ileri gitti." dedi.

Ülkede kan dökülmesini engellemek için çabaladıklarını aktaran Hadi, ABD Özel Temsilcisi'ne Yemen'de barışı sağlamayı amaçlayan görevlerinin üstesinden gelmesi için destek sağlanmasını gerektiğini vurguladı.

ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Lenderking de ülkesinin Husi milislerinin saldırılarına karşı Yemen hükümetini ve Suudi Arabistan'ı desteklediğini söyledi.

Lenderking, "İran'ın Yemen'de gerginlik ve çatışmayı artıran olumsuz rolüne ilişkin tanımınıza katılıyoruz. Savaşı durdurmak ve kalıcı bir anlaşmaya varmak için barış sağlamaya çalışıyoruz. " diye konuştu.

Yemen Savunma Bakanlığı, 7 Şubat'ta, Husilerin Marib kentine fırlattığı balistik füze nedeniyle 3 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını, ayrıca Cevf kentinde çatışmaların tırmandırıldığını açıklamıştı.

Bu olayın ardından ABD, Avrupa Birliği ve İngiltere, Husilere Yemen'deki ve Suudi Arabistan topraklarına yönelik askeri saldırılarını derhal durdurma çağrısı yapmıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Avrupa Birliği, Cumhurbaşkanı, Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Yemen Cumhurbaşkanı Hadi, Husilerin saldırılarını ABD Özel Temsilcisi'ne şikayet etti Açıklaması - Son Dakika


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