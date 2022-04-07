Son dakika: Yemen Cumhurbaşkanı Hadi, yardımcısı Ali Muhsin el-Ahmer'i görevden aldı - Son Dakika
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Son dakika: Yemen Cumhurbaşkanı Hadi, yardımcısı Ali Muhsin el-Ahmer'i görevden aldı

07.04.2022 05:16
Son dakika: Yemen Cumhurbaşkanı Hadi, yardımcısı Ali Muhsin el-Ahmer'i görevden aldı

Gelen son dakika haberlerine göre Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, yardımcısı Ali Muhsin el-Ahmer'in görevine son verdi.

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, yardımcısı Ali Muhsin el-Ahmer'in görevine son verdi.

Yemen Saba haber ajansının haberinde "Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan karar gereği Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Muhsin el-Ahmer görevden alınmıştır" ifadesi yer aldı.

Kararın Yemen Anayasası, Körfez İşbirliği Konseyinin girişimi, Kapsamlı Ulusal Diyalog sonuçlarına göre ve ülkenin yüksek menfaatlerine uygun olarak alındığı belirtildi.

El-Ahmer Nisan 2016'da söz konusu göreve atanmıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Yemen Cumhurbaşkanı Hadi, yardımcısı Ali Muhsin el-Ahmer'i görevden aldı - Son Dakika


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