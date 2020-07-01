Son dakika! Yemen'de BAE destekli milisler protesto edildi - Son Dakika

Son dakika! Yemen'de BAE destekli milisler protesto edildi

Gelen son dakika haberine göre Yemen'in Taiz kentinde yüzlerce kişi Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli milislerin kentin sahil kesimi ve limanını kontrol etmesini protesto etti.

Yemen'in Taiz kentinde yüzlerce kişi Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli milislerin kentin sahil kesimi ve limanını kontrol etmesini protesto etti.

Yeni virüs hakkında ürküten detaylar ortaya çıktı! Nefes borusuna saldırıyor
İkinci el araç fiyatları ne zaman dengelenecek? OYDER Başkanı eylül ayını işaret etti
ABD'de koronavirüs aşı adayının birinci aşama klinik denemeleri olumlu sonuçlandı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, göstericiler BAE'nin desteklediği ve eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in yeğeni Tarık Salih'in liderlik ettiği Ulusal Direniş Güçleri isimli milis grup aleyhinde protesto düzenledi.

Eylemciler, Taiz kıyılarının ve limanlarının söz konusu grup tarafından kontrol edilmesine karşı çıktı.

Göstericiler, aynı zamanda Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonu ve Husileri de protesto ederken, yaptıkları yazılı açıklamada, "koalisyon ülkelerinin askeri müdahale ile devleti düşürüp denklemden çıkartarak hedeften saptığını" belirtti ve Yemen hükümetinden ülke üzerinde dış müdahaleler olmaksızın egemenlik kurmasını istediler.

Yemen'deki siyasiler ve askeri yetkililer, BAE'yi güneydeki Taiz ilinin kıyılarını il merkezinden koparmak, kendisine sadık güçlerin kontrolü altında tutmak istemekle suçluyor.

BAE, Yemen'in batı sahilinde devrik lider Salih'e bağlı güvenlik güçleri ve cumhuriyet muhafızlarından oluşan Ulusal Direniş Güçleri'ni kurmuş ve yönetimini Tarık Salih'e vermişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalara sahne oluyor.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen, Taiz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 18:43 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Yemen'de BAE destekli milisler protesto edildi - Son Dakika

Son Dakika

00:09 KKTC'de 75 gün sonra ilk koronavirüs vakası tespit edildi 23:43 Esra Dermancıoğlu'nun sürpriz sonlu dans videosu izleyenleri kahkahaya boğdu 23:32 Maltepe'de asker uğurlama konvoyundan atılan havai fişek kışlada yangın çıkardı 23:07 İkinci el araç fiyatları ne zaman dengelenecek? OYDER Başkanı eylül ayını işaret etti 23:04 Bakan Koca, Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili ilk kez konuştu 22:42 Mehmet Metiner'le gazeteci Şaban Sevinç arasında canlı yayında gerginlik! Tehditler havada uçuştu 22:37 Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi 20:58 Bahçeli'nin sosyal medya kararından sonra MHP'liler hesaplarını askıya alıyor 20:34 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e gönderme: Dizi izleyip film çeviredursunlar, biz tarih yazmaya devam edeceğiz 19:56 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı 19:53 Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı 19:38 Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı 18:24 Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili soruşturmada 4 kişi serbest bırakıldı 17:08 RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi 16:31 Acun Ilıcalı'nın satın almayı planladığı Fortuna Sittard'da Bo Breukers, 21 yaşında futbolu bıraktı
Vatandaşa soruldu: Türkiye'de erken seçime ihtiyaç var mı? Dikkat çeken anket sonuçları
16:18
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
14:54
Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak
14:47
Türkiye'nin en büyük şirketlerinin belirlendiği Fortune 500'de TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu
14:31
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
14:02
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
11:14
Galatasaray, Saracchi'nin sözleşmesini feshedip Asamoah'ı kadrosuna katacak
10:50
İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi
09:54
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
09:16
Maske takmadığı için ceza kesilen işçi, kıyafetini çıkarıp tepki gösterdi
09:08
Tarihin en büyük operasyonunda gözaltına alınanlar arasında "Türk Escobar" Nejat Daş'ın da olduğu ortaya çıktı
07:51
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 00:56:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! Yemen'de BAE destekli milisler protesto edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]