Son Dakika | Yemen'de koalisyon güçleri, Husilere misilleme operasyonu başlattı - Son Dakika

Son Dakika | Yemen'de koalisyon güçleri, Husilere misilleme operasyonu başlattı

Son dakika haberlerine göre Yemen'de hükümete destek veren koalisyon güçleri, Husilerin, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına yanıt olarak operasyon başlattığını duyurdu.

Yemen'de hükümete destek veren koalisyon güçleri, Husilerin, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına yanıt olarak operasyon başlattığını duyurdu.

İspanyollar, Mesut Özil'in Başakşehir'e transfer olabileceğini ileri sürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya çıkışına hukukçular ne dedi?
Kalabalık minibüs görüntülerine isyan eden Bakan Koca, en çok vakanın olduğu 5 ili verdi

Koalisyon güçleri sözcüsü Turki el-Maliki, Yemen'in başkenti Sana'da bazı bölgelere düzenledikleri hava saldırısından bir gün sonra basın açıklaması yaptı.

Maliki, Suudi Arabistan'ın El-İhbariyye kanalında yer alan açıklamasında, "Husi milislerin Suudi Arabistan'a yönelik füze ve insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırılara yanıt olarak nitelikli bir operasyon başlattık." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'ı hedef almaya çalışan girişimlerin engelleneceğini belirten Maliki, Husilerin, ülkedeki sivil bölgeleri hedef alması durumunda katı önlemler alınacağını aktardı.

Maliki, Tahran yönetiminin, bölgesel güvenliği baltalamak için milislere kasıtlı olarak füze tedarik ettiğini, İran'ın ve Husilerin Yemen'e silah tedariğini yasaklayan kararı ihlal ettiğini savundu.

Koalisyon güçleri sözcüsü, operasyonun detaylarına ilişkin bilgi vermedi.

"Husilerden 45 günde 4 bin 276 ihlal"

Husilerin 45 günde 4 bin 276 ihlal gerçekleştirdiğine işaret eden Maliki, Yemen ordusunun ise bu süre boyunca kararlara bağlı kaldığını belirtti.

Maliki, Husi milisler tarafından 118 balistik füze atıldığını ve bunların Suudi Arabistan savunma sistemleri tarafından imha edildiğini kaydetti.

Koalisyon sözcüsü ayrıca, Husilerin yerleşim bölgelerinde füze ve patlayıcı yapım atölyesi kurmayı hedeflediklerini aktardı.

Koalisyon güçlerine ait savaş uçakları, dün başkent Sana'daki bazı bölgelere yeniden saldırı başlatmıştı. Husilere ait "Ensarullah" internet sitesinde, koalisyon güçlerinin 21'i başkent Sana'ya olmak üzere ülkenin farklı bölgelerinde 57 hava saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Suudi Arabistan, Yemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 14:03 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Yemen'de koalisyon güçleri, Husilere misilleme operasyonu başlattı - Son Dakika

Son Dakika

20:17 İspanyollar, Mesut Özil'in Başakşehir'e transfer olabileceğini ileri sürdü 20:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya çıkışına hukukçular ne dedi? 19:58 Kalabalık minibüs görüntülerine isyan eden Bakan Koca, en çok vakanın olduğu 5 ili verdi 19:37 Son Dakika: Türkiye'de 2 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 1186 yeni vaka tespit edildi 19:20 Sevgilisini darbeden Ozan Güven'e bir tepki de Hadise'den geldi 18:52 Çorum'da kene vakalarından dolayı 2 kişi öldü, Vali Çiftçi vatandaşları uyardı: Tedbirli olun 18:27 Eşinin cenazesinde fenalaşan şahsın koronavirüs testi pozitif çıkınca 139 kişi karantinaya alındı 18:08 Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı 18:01 Bodrum'u karıştıran beyaz kum raporu çıktı! Halkın sağlığıyla oynamışlar 17:45 Zihinsel engelli kadına özel bakım merkezinde işkence! Gözlerini oymuşlar 17:17 Define büyüsü çözmeye giden kişi, esrarengiz şekilde bir anda öldü 16:48 Uçakta koronavirüs belirtileri gösteren yolcu hastaneye götürülerek karantinaya alındı 15:54 9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı 14:41 Havalar ısınınca buz satışları iki katına çıktı 14:07 İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu
"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
13:56
Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Nagatomo, son antrenmanda hüngür hüngür ağladı
12:54
Takasta kullanılması planlanan Antoine Griezmann, Barcelona'dan ayrılmak istemiyor
11:47
Son Dakika: Haziran ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 8-10 Temmuz'da yapılacak
10:56
Bayburt'ta tesadüfen keşfedilen 'kehribar' için bir çok ülke sıraya girdi
10:42
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
10:15
Esenyurt'ta uyarılara rağmen maske takmayı reddeden kadın, polislere zor anlar yaşattı; 900 TL ceza yedi
10:03
Galatasaray, Ryan Donk ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak
09:15
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan "Söyleyemezsiniz" diye uyardı
08:44
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
08:00
Atatürk'ün İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi Ankara'da MHP'li başkan tarafından hayata geçiriliyor
07:42
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 20:53:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | Yemen'de koalisyon güçleri, Husilere misilleme operasyonu başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]