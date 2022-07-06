Son dakika: Yemen'de silah deposunda patlama: 10 ölü, 35 yaralı - Son Dakika
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Son dakika: Yemen'de silah deposunda patlama: 10 ölü, 35 yaralı

06.07.2022 10:07

Bir son dakika haberine göre Yemen'in Abyan ilindeki bir silah deposunda meydana gelen patlama sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı.

Yemen'in Abyan ilindeki bir silah deposunda meydana gelen patlama sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı.

Yemen'in Abyan iline bağlı Lawdar'da silahların depolandığı bir binada patlama meydana geldi. İsminin verilmesini istemeyen yerel bir güvenlik kaynağı, patlamada en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 35 kişinin de yaralandığını belirtti. Patlamayla birlikte etraftaki bazı bina ve iş yerlerinde hasar meydana geldi. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, yerel makamlar olayla ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Yemen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika: Yemen'de silah deposunda patlama: 10 ölü, 35 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika: Yemen'de silah deposunda patlama: 10 ölü, 35 yaralı - Son Dakika
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