Son dakika... Yemen'de son iki günde Kovid-19'dan 31 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Son dakika... Yemen'de son iki günde Kovid-19'dan 31 kişi yaşamını yitirdi

28.03.2021 23:57
Son dakika... Yemen'de son iki günde Kovid-19'dan 31 kişi yaşamını yitirdi, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Yemen'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son iki günde 31 kişi hayatını kaybetti.

Yemen'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son iki günde 31 kişi hayatını kaybetti.

Hükümete bağlı Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınında 133 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Ülkede son iki günde 31 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle virüs kaynaklı can kaybının 851'e, vaka sayısının 4 bin 33'e yükseldiği, iyileşenlerin sayısının ise 1606 olduğu ifade edildi.

Açıklamada, ülkenin geçici başkenti Aden'in yanı sıra Hadramevt vilayetlerinde son günlerde ölü ve vaka sayısında ciddi artış kaydedildiği vurgulandı.

Yemen Sağlık Bakanı Kasım Buheybih, 26 Mart'ta yaptığı açıklamada, Arap ülkelerindeki mevkidaşlarına Kovid-19 ve diğer salgın hastalıklara karşı Yemen'e destek olmaları çağrısında bulunmuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcü Yardımcısı Ferhan Hak, Yemen'de bu ay tespit edilen Kovid-19 vakalarının geçen aya oranla yüzde 50 yükseldiğini kaydetmişti.

Yemen'de Husilere bağlı sözde hükümetin Sağlık Bakanı Taha el-Mutevekkil, 15 Mart'ta kontrolleri altındaki sağlık kuruluşlarına gönderdiği yazılı açıklamada, birçok Kovid-19 vakasının tespit edildiğine dikkati çekerek, ilerleyen günlerde karşılaşılacak yüksek vaka sayısı için hazırlık yapılması uyarısında bulunmuştu.

Eylül 2014'ten bu yana İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalara sahne olan Yemen'de, Kovid-19 salgınına ilişkin söz konusu rakamların Husilerin kontrolündeki bölgeleri içermediği belirtiliyor.

Koronavirüs, Yemen, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Yemen'de son iki günde Kovid-19'dan 31 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika


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