Son dakika... Yemen'de uzun yıllardır yaşanan insani kriz nedeniyle halk Kovid-19 tedbirlerine kayıtsız kalıyor - Son Dakika

Yemen'de uzun süredir devam eden çatışmalar, siyasi ve ekonomik sorunlarla ağırlaşan insani kriz Yemenlileri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine karşı kayıtsız bıraktı.

Dünyanın pek çok ülkesinde salgın nedeniyle panik dalgası yaşanırken Yemen'de aksi bir durum söz konusu. Çünkü burası dünyanın en yoksul ülkelerinden biri.

Salgın öncesinde de büyük zorluklarla mücadele eden, her gün can derdinde olan Yemenliler için değişen fazla bir şey yok. Halk bu yüzden Kovid-19 tedbirlerine pek aldırış etmiyor.

Savaş nedeniyle sağlık sisteminin çöktüğü ülkede başta Husilerin kontrolündeki bölgeler olmak üzere Kovid-19 vakalarıyla ilgili net verilere de ulaşılamıyor.

Vaka sayılarına kıyasla ölüm oranı zirvede

Hükümete bağlı Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesi şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 648 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 411 vaka tespit edildiğini ve 1439 kişinin iyileştiğini açıkladı. Husi milislerin kontrolündeki bölgelerde ise ne kadar vaka ve can kaybı olduğu bilinmiyor.

Birleşmiş Milletler (BM) raporlarına göre net verilere ulaşılamayan ülkede gerçek tablo açıklanandan çok daha kötü.

Sağlık hizmetlerinin yetersizliğine işaret edilen BM raporlarında, Yemen'de vaka sayılarına kıyasla ölüm oranının en yüksek seviyede olduğu vurgulanıyor.

Bu yıl 12 milyon doz aşı bekleniyor

Yaklaşık 30 milyon nüfuslu Yemen, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) öncülük ettiği Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında aşı gönderilmesi planlanan ihtiyaç sahibi 92 ülke arasında yer alıyor.

Yemen Halk Sağlığı Bakanı Kasım Buheybih, ülkeye 2021'de 12 milyon doz aşı ulaşmasının beklendiğini açıkladı.

Yemenlilerin hayata tutunması için ise aşıdan çok daha fazlasına ihtiyaçları olduğu ortada.

Yemen'de İranlı destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.