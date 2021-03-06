Son dakika... Yemen'de uzun yıllardır yaşanan insani kriz nedeniyle halk Kovid-19 tedbirlerine kayıtsız kalıyor - Son Dakika

Son dakika... Yemen'de uzun yıllardır yaşanan insani kriz nedeniyle halk Kovid-19 tedbirlerine kayıtsız kalıyor

06.03.2021 11:03
Son dakika... Yemen'de uzun yıllardır yaşanan insani kriz nedeniyle halk Kovid-19 tedbirlerine kayıtsız kalıyor, System.String[]

Son dakika haber... Yemen'de uzun süredir devam eden çatışmalar, siyasi ve ekonomik sorunlarla ağırlaşan insani kriz Yemenlileri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine karşı kayıtsız bıraktı.

Yemen'de uzun süredir devam eden çatışmalar, siyasi ve ekonomik sorunlarla ağırlaşan insani kriz Yemenlileri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine karşı kayıtsız bıraktı.

Dünyanın pek çok ülkesinde salgın nedeniyle panik dalgası yaşanırken Yemen'de aksi bir durum söz konusu. Çünkü burası dünyanın en yoksul ülkelerinden biri.

Salgın öncesinde de büyük zorluklarla mücadele eden, her gün can derdinde olan Yemenliler için değişen fazla bir şey yok. Halk bu yüzden Kovid-19 tedbirlerine pek aldırış etmiyor.

Savaş nedeniyle sağlık sisteminin çöktüğü ülkede başta Husilerin kontrolündeki bölgeler olmak üzere Kovid-19 vakalarıyla ilgili net verilere de ulaşılamıyor.

Vaka sayılarına kıyasla ölüm oranı zirvede

Hükümete bağlı Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesi şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 648 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 411 vaka tespit edildiğini ve 1439 kişinin iyileştiğini açıkladı. Husi milislerin kontrolündeki bölgelerde ise ne kadar vaka ve can kaybı olduğu bilinmiyor.

Birleşmiş Milletler (BM) raporlarına göre net verilere ulaşılamayan ülkede gerçek tablo açıklanandan çok daha kötü.

Sağlık hizmetlerinin yetersizliğine işaret edilen BM raporlarında, Yemen'de vaka sayılarına kıyasla ölüm oranının en yüksek seviyede olduğu vurgulanıyor.

Bu yıl 12 milyon doz aşı bekleniyor

Yaklaşık 30 milyon nüfuslu Yemen, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) öncülük ettiği Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında aşı gönderilmesi planlanan ihtiyaç sahibi 92 ülke arasında yer alıyor.

Yemen Halk Sağlığı Bakanı Kasım Buheybih, ülkeye 2021'de 12 milyon doz aşı ulaşmasının beklendiğini açıkladı.

Yemenlilerin hayata tutunması için ise aşıdan çok daha fazlasına ihtiyaçları olduğu ortada.

Yemen'de İranlı destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletler, Koronavirüs, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Yemen'de uzun yıllardır yaşanan insani kriz nedeniyle halk Kovid-19 tedbirlerine kayıtsız kalıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Akar'dan Mısır'ın Türkiye kararına yorum: Bu çok önemli bir gelişme Tahkim Kurulu, Mostafa Mohamed'in 1 maçlık cezasını onadı Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun oldu Satış ve fiyatlardaki patlama devam edecek mi? Araç almayı düşünenler için hayati bilgi Terör örgütü PKK üyesi 3 terörist örgüte gönderilen 2 milyon dolarla yakalandı 'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı Coşkun Göğen'e ilginç soru: O sahnelerde kadın oyunculara karşı bir şey hissettiniz mi? Eminönü'ndeki yoğunluğu anlatan muhabire canlı yayında küfür! Apar topar yayından çıktılar Engelsiz Türkiye Partisi ve Büyük Türkiye Partisi kapatıldı
Yukatel Denizlispor sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendi Yukatel Denizlispor sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendi         
18:36
İçişleri Bakanlığı'ndan sokak kısıtlaması açıklaması! Nereler açık olacak? İçişleri Bakanlığı'ndan sokak kısıtlaması açıklaması! Nereler açık olacak?         
18:23
İstanbul alarmda! Bir haftalık vaka sayısı artan megakent kırmızıya döndü İstanbul alarmda! Bir haftalık vaka sayısı artan megakent kırmızıya döndü         
17:47
Sinop'ta haftalık vaka sayısı 7 günde iki katına çıktı Sinop'ta haftalık vaka sayısı 7 günde iki katına çıktı         
17:16
Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısının güncel halini paylaştı Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısının güncel halini paylaştı         
16:54
Evdeki eşyaları camdan atıp komşulara cinsel organını gösteren adam, iki saat sonra soyunup intihara kalkıştı Evdeki eşyaları camdan atıp komşulara cinsel organını gösteren adam, iki saat sonra soyunup intihara kalkıştı         
16:03
Güney Kore'de genç bir kızı tecavüzden kurtaran Rabia, kahraman oldu Güney Kore'de genç bir kızı tecavüzden kurtaran Rabia, kahraman oldu         
14:29
Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ü çaydanlıktan taşan suyun söndürdüğü ocaktan sızan gaz öldürmüş Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ü çaydanlıktan taşan suyun söndürdüğü ocaktan sızan gaz öldürmüş         
12:36
Esra Erol'un programında fuhuş çetesini çökerten Zeynep, tehdit mesajı almaya başladı Esra Erol'un programında fuhuş çetesini çökerten Zeynep, tehdit mesajı almaya başladı         
11:23
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde büyük umutlarla ekilen kenevirler üreticinin elinde kaldı Samsun'un Vezirköprü ilçesinde büyük umutlarla ekilen kenevirler üreticinin elinde kaldı         
11:16
Mağaraya baskın yapan özel harekat kumarhaneyle karşılaştı: 29 gözaltı Mağaraya baskın yapan özel harekat kumarhaneyle karşılaştı: 29 gözaltı         
11:08
Bıraktığı sigaranın parasıyla kızının otomobil hayalini gerçekleştirdi Bıraktığı sigaranın parasıyla kızının otomobil hayalini gerçekleştirdi         
11:07
Apartman görevlisi kadını öldüren gencin, cinayetten önce tecavüz ettiği ortaya çıktı Apartman görevlisi kadını öldüren gencin, cinayetten önce tecavüz ettiği ortaya çıktı         
10:31
Karadeniz insanı yine şaşırttı! Sürekli unutmaktan bıktığı HES kodunu sırtına yazdı Karadeniz insanı yine şaşırttı! Sürekli unutmaktan bıktığı HES kodunu sırtına yazdı         
10:08
Profesörün canlı yayında ettiği küfür, sunucu dahil herkesi şaşkına çevirdi Profesörün canlı yayında ettiği küfür, sunucu dahil herkesi şaşkına çevirdi         
10:01
Arkadaşını sokak ortasında kurşuna dizdi! Son nefesini verdiği anları da işte böyle izledi Arkadaşını sokak ortasında kurşuna dizdi! Son nefesini verdiği anları da işte böyle izledi         
09:58
Şeyma Subaşı ve kız arkadaşları direk dansı yaptı Şeyma Subaşı ve kız arkadaşları direk dansı yaptı         
18:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2021 18:56:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... Yemen'de uzun yıllardır yaşanan insani kriz nedeniyle halk Kovid-19 tedbirlerine kayıtsız kalıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei