Son dakika! Yemen'deki Afrikalılardan gözaltı merkezinde çıkan yangınla ilgili uluslararası soruşturma çağrısı - Son Dakika

Son dakika! Yemen'deki Afrikalılardan gözaltı merkezinde çıkan yangınla ilgili uluslararası soruşturma çağrısı

14.03.2021 19:15
Son dakika! Yemen'deki Afrikalılardan gözaltı merkezinde çıkan yangınla ilgili uluslararası soruşturma çağrısı, System.String[]

Son dakika habere göre Yemen'deki Afrika topluluğu, başkent Sana'da 7 Mart'ta çıkan yangın nedeniyle hayatını kaybeden göçmenler için uluslararası bir soruşturma başlatılmasını talep etti.

Yemen'deki Afrika topluluğu, başkent Sana'da 7 Mart'ta çıkan yangın nedeniyle hayatını kaybeden göçmenler için uluslararası bir soruşturma başlatılmasını talep etti.

Yemen'de bulunan Afrika toplulukları tarafından Sana'da düzenlenen basın toplantısında Etiyopya Toplumu Başkanı Osman Caltu açıklamalarda bulundu.

Sana'daki gözaltı merkezinde 7 Mart'ta çıkan yangında hayatını kaybeden göçmenlere ilişkin bilgi veren Caltu, "Yangında, çoğu Etiyopyalı göçmen olmak üzere en az 44 kişi öldü ve 200'den fazla kişi yaralandı." dedi.

Söz konusu gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade eden Caltu, olayın aydınlatılması ve suçluların cezalandırılması için uluslararası bir soruşturma başlatılmasını talep etti.

Protesto düzenlendi

Öte yandan geçici başkent Aden'de onlarca Afrikalı göçmen, yangın hadisesini protesto etti.

Protestocular arasında adını vermek istemeyen bir göçmen kadın, yerel basına yaptığı açıklamada, başta Husilerin kontrolü altındaki bölgeler olmak üzere ülkede göçmenlerin çok zor durumda olduklarını ifade etti.

Yaşanan yangın olayını nedeniyle ülkedeki tüm göçmenlerin ciddi rahatsızlık duyduğunu dile getiren göçmen kadın, uluslararası toplumu ve Uluslararası Göç Örgütü'nü göçmenlere yönelik sorumluluklarını üstlenmeleri çağrısında bulundu.

Sana'daki gözaltı merkezinde 7 Mart'ta çıkan yangında ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğü, 170 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Yemen'deki İran destekli Husiler ise kontrol altında tuttukları başkent Sana'da göçmenlerin bulunduğu gözaltı merkezinde 7 Mart'ta çıkan yangında 43 Etiyopyalının hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Yemen hükümeti olayla ilgili "şeffaf bir uluslararası soruşturma" talep ederken, Husilere yakınlığıyla bilinen Muvatına İnsan Hakları Örgütü de olaydan Husilerin sorumlu olduğunu bildirmişti.

Başta Somali ve Etiyopya olmak üzere Afrika ülkelerinden gelen göçmenler, Yemen üzerinden Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkelerine geçmeye çalışıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'in başkenti Sana, Eylül 2014'ten bu yana Husilerin kontrolünde bulunuyor.

Gözaltı, Yangın, Yemen, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Yemen'deki Afrikalılardan gözaltı merkezinde çıkan yangınla ilgili uluslararası soruşturma çağrısı - Son Dakika


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