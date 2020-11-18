Son dakika! Yemen'deki ayrılıkçı güçlerden Ebyen'deki çatışmalarda 40 asker öldü iddiası - Son Dakika

Son dakika! Yemen'deki ayrılıkçı güçlerden Ebyen'deki çatışmalarda 40 asker öldü iddiası

18.11.2020 02:29
Son dakika! Yemen'deki ayrılıkçı güçlerden Ebyen'deki çatışmalarda 40 asker öldü iddiası, System.String[]

Son dakika haberi... Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK), Ebyen'de hükümet güçleriyle girilen çatışmalarda 40 askerin öldüğünü iddia etti.

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK), Ebyen'de hükümet güçleriyle girilen çatışmalarda 40 askerin öldüğünü iddia etti.

GGK güçleri sözcüsü Muhammed en-Nakib Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yemen ordusuna bağlı güçlerin son 48 saat içinde büyük yenilgiye uğradığını ve çok sayıda kayıp verdiğini belirtti.

Nakib, GGK ile hükümet güçleri arasında yaşanan şiddetli çatışmalarda 40 askerin öldüğünü dile getirdi.

Yemen ordusundan söz konusu iddialarla ilgili açıklama yapılmadı.

Yemen'in kuzeyi ile güneyi arasında bakanlıkların eşit bir şekilde paylaşılması temeline dayanan yeni hükümet için istişareler devam ederken GGK ile hükümet güçleri arasında Ebyen'de şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Suudi Arabistan Gözlemciler Komitesi, Ebyen'de hükümet güçleriyle GGK arasındaki çatışmaların durması için çalışmalar yapıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri, Twitter, Hükümet, Yemen, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Yemen'deki ayrılıkçı güçlerden Ebyen'deki çatışmalarda 40 asker öldü iddiası - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Restoran ve kafelerde, 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis ve gel-al hizmeti verebilecek 65 yaş üstü ve 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının detayları netleşti Ünlü oyuncu Ali Atay, bir süredir ara verdiği ekranlara "Son Yaz" dizisiyle geri dönüyor CHP'den Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı'ya peş peşe sert tepki: Kabadayılara pabuç bırakacak parti değiliz Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye füze saldırısı! Bir çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı Putin'den Ermenistan'ı yıkan sözler: Karabağ Azerbaycan'ın bir parçasıdır, Türkiye uluslararası hukuku ihlal etmekle suçlanamaz 20 yaş altı vatandaşlar ne zaman sokağa çıkabilecek? İşte kısıtlamanın uygulanacağı saatler Dikkat çeken araştırma! Ağız gargarası, laboratuvar ortamında koronavirüsü 30 saniyede etkisiz hale getirdi
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu sürelerde vatandaşlar şehirler arası seyahat edemeyecek Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu sürelerde vatandaşlar şehirler arası seyahat edemeyecek         
02:24
Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu! İşte yasağın kapsamı ve muaf olanlar Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu! İşte yasağın kapsamı ve muaf olanlar         
01:44
İspanya evinde Almanya'yı 6-0 yendi İspanya evinde Almanya'yı 6-0 yendi         
00:36
Dokuz Eylül Üniversitesi'nde acil olmayan tüm ameliyatlar durduruldu Dokuz Eylül Üniversitesi'nde acil olmayan tüm ameliyatlar durduruldu         
00:18
Fatih Altaylı kafa karıştıran tedbirlerle ilgili esprili yorumu canlı yayına taşıdı, konuklar gülmekten kırıldı Fatih Altaylı kafa karıştıran tedbirlerle ilgili esprili yorumu canlı yayına taşıdı, konuklar gülmekten kırıldı         
23:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan sokağa çıkma kısıtlaması saatlerini açıkladı, televizyon kanallarını karmaşa sardı Cumhurbaşkanı Erdoğan sokağa çıkma kısıtlaması saatlerini açıkladı, televizyon kanallarını karmaşa sardı         
22:23
Sergen Yalçın, kendisini eleştiren Tümer Metin'e ateş püskürdü: Kapasitesi yetmez Sergen Yalçın, kendisini eleştiren Tümer Metin'e ateş püskürdü: Kapasitesi yetmez         
21:30
Hollanda, Türkiye ve Azerbaycan'a Dağlık Karabağ savaşı nedeniyle yaptırım kararı aldı Hollanda, Türkiye ve Azerbaycan'a Dağlık Karabağ savaşı nedeniyle yaptırım kararı aldı         
19:52
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni tedbirleri madde madde sıraladı! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması geri döndü Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni tedbirleri madde madde sıraladı! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması geri döndü         
19:30
İngiltere'de üretilen maske, koronavirüsü yüzde 90 öldürüyor İngiltere'de üretilen maske, koronavirüsü yüzde 90 öldürüyor         
18:59
Sütyen paylaşımlarıyla olay olan ünlü şarkıcı Aynur Aydın'dan peş peşe cesur pozlar Sütyen paylaşımlarıyla olay olan ünlü şarkıcı Aynur Aydın'dan peş peşe cesur pozlar         
15:57
Acun Ilıcalı, Exxen'de program yapması için komedyen Hasan Can Kaya ile anlaştı Acun Ilıcalı, Exxen'de program yapması için komedyen Hasan Can Kaya ile anlaştı         
15:22
Gençlerin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu! Olayın içinde mide bulandıran bir iddia var Gençlerin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu! Olayın içinde mide bulandıran bir iddia var         
15:07
Sokağa çıkma kısıtlaması gündeme gelirse öncelik vaka sayısının patladığı 5 kentimize verilecek Sokağa çıkma kısıtlaması gündeme gelirse öncelik vaka sayısının patladığı 5 kentimize verilecek         
14:19
Bir Başkadır dizisinde Sinan'ın mastürbasyon yaptığı sahne gündem oldu Bir Başkadır dizisinde Sinan'ın mastürbasyon yaptığı sahne gündem oldu         
14:01
Damadın arabaya yazdırdığı yazı gelini de şaşkına uğrattı Damadın arabaya yazdırdığı yazı gelini de şaşkına uğrattı         
11:56
"Sarı altın" daha dalındayken satıldı! ABD ve Rusya'nın da aralarında olduğu 10 ülkeye ihraç ediliyor         
10:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2020 02:38:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! Yemen'deki ayrılıkçı güçlerden Ebyen'deki çatışmalarda 40 asker öldü iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei