Son dakika! Yemen'deki Husilerin İHA saldırısında 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Yemen'deki İran destekli Husilerin Taiz ilinde insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 6 kişi yaralandı.

Taiz Polisi Sözcüsü Usame eş-Şarabi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Husilerin, Taiz kentinin orta kesiminde yer alan Garden City Parkı yanındaki caddeye İHA ile saldırı düzenlediğini söyledi.

Şerabi, saldırıda ikisi asker 6 kişinin yaralandığını, ikisi askeri olmak üzere 6 aracın hasar gördüğünü kaydetti.

Sözcü Şerabi, Husilerin bu saldırısını, ateşkesin açıkça ihlali olarak değerlendirdi.

Husilerden henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Yemen'de BM girişimiyle 2 ay süreyle ateşkes ilan edilmişti

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 1 Nisan'da yaptığı açıklamada, Yemen hükümeti ile Husilerin, hava, kara ve deniz operasyonlarını durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

Grundberg, 2 Nisan'da yaptığı açıklamada ise, "Yemenli taraflar arasında bugün yerel saatle 19.00'da iki ay süreyle ateşkes başladı. Bu geceden itibaren hava, kara ve deniz operasyonları durdurulacak." ifadelerini kullanmıştı.