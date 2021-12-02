Son dakika... Yemen'deki koalisyon güçleri, Husilere ait gelişmiş silahların bulunduğu noktayı hedef aldı - Son Dakika

Yemen'de hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, başkent Sana'da Husilere ait gelişmiş silahların bulunduğu noktaların vurulduğunu duyurdu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yayımlanan koalisyon güçlerinin konuya ilişkin açıklamasında, Sana Uluslararası Havalimanı'ndan nakledilen gelişmiş silahların bulunduğu noktaya hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, saldırının meşru askeri hedeflere yönelik ve uluslararası hukuka uygun şekilde gerçekleştirildiği aktarıldı.

Konuya ilişkin daha fazla bilgiye yer verilmezken, Husilerden ise henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.