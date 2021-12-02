Yemen'de hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, başkent Sana ile Sada illerinde Husilere ait balistik füze montaj atölyesi ile silah depolarının vurulduğunu duyurdu.

Koalisyon güçlerinin konuya ilişkin açıklaması, Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yayımlandı.

"Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'nin kalesi olan Sada ilindeki meşru askeri hedeflere hava saldırısı düzenlendiği" kaydedilen açıklamada, balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) montaj atölyesinin imha edildiği belirtildi.

Koalisyon güçleri, Husilerin kontrolü altındaki Sana'da da askeri hedeflere düzenlenen hava saldırılarıyla silah ve tedarik deposunun vurulduğunu kaydetti.

Açıklamada ayrıca, Sana'nın doğusunda askeri alanda kullanılmak üzere inşa edilen iki deponun da imha edildiği bilgisi paylaşıldı.

Husilerden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Husiler, genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra İHA'ları da kullanarak, ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Koalisyon güçlerinin son zamanlarda Husilerin Sana'daki mevzilerine yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırdığı görülüyor.