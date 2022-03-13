Son dakika! Yemen'den, Husilerin Türk Şehitlik Anıtı'na yönelik çirkin saldırısına kınama Açıklaması - Son Dakika
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Son dakika! Yemen'den, Husilerin Türk Şehitlik Anıtı'na yönelik çirkin saldırısına kınama Açıklaması

13.03.2022 19:03
Son dakika! Yemen'den, Husilerin Türk Şehitlik Anıtı'na yönelik çirkin saldırısına kınama Açıklaması

Son dakika haberler... Yemen Dışişleri Bakanlığı, İran destekli Husilerin başkent Sana'daki Türk Şehitlik Anıtı'na saldırısını şiddetle kınadı.

Yemen Dışişleri Bakanlığı, İran destekli Husilerin başkent Sana'daki Türk Şehitlik Anıtı'na saldırısını şiddetle kınadı.

Yemen Dışişleri Bakanlığından çirkin saldırıya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Sana'da bulunan Türk Şehitlik Anıtı'nın terörist Husi milisler tarafından yıkılmasını en ağır şekilde kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İran destekli Husilerin tarih ve kültüre yönelik olumsuz yaklaşımına işaret edilen açıklamada, "Bu yöntem, kültürel ve tarihi eserleri hedef alan terörist milislerin başvurduğu vazgeçilmez yöntemdir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Türk Şehitlik Anıtı'na yönelik saldırı "akılsızların bir eylemi" şeklinde nitelenerek, bu eylemin Yemen halkı tarafından benimsenmediği ve kardeş ülkeler olan Yemen ile Türkiye halkları arasındaki kardeşlik ilişkilerine zarar veremeyeceği vurgulandı.

Husiler dün, başkent Sana'nın tarihi bölgesinde yer alan Türk Şehitlik Anıtı'nı bir iş makinesiyle yıkmaya çalışmıştı. Provokatif saldırıya ait video kayıtlarında, Türk Şehitlik Anıtı'nda hasar oluştuğu görülmüştü.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Yemen'deki Sana Türk Şehitlik Anıtı'na Husi unsurlarınca düzenlenen ve şehitlikte tahribata yol açan saldırıyı şiddetle kınamıştı.

Yemen'deki Türk Şehitlik Anıtı 2011 yılında resmi bir ziyaret için Yemen'e gelen dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından açılmıştı.

Ülkedeki Türk varlığının ve eski Osmanlı kışlalarının bulunduğu bölgede yapılan şehitlik anıtı, 400 yıl boyunca Yemen topraklarında hayatını kaybeden "Mehmetçik"in hatırasını yaşatıyor.

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Yemen'de bulunan Türk Şehitlik Anıtı'na çirkin saldırı! İş makinesiyle zarar verdiler Yemen'de bulunan Türk Şehitlik Anıtı'na çirkin saldırı! İş makinesiyle zarar verdiler Yemenliler Sana'daki Türk Şehitlik Anıtı'na saldırıya tepki gösterdi Yemenliler Sana'daki Türk Şehitlik Anıtı'na saldırıya tepki gösterdi

Dışişleri Bakanlığı, Yemen, İran, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Yemen'den, Husilerin Türk Şehitlik Anıtı'na yönelik çirkin saldırısına kınama Açıklaması - Son Dakika


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