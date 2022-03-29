Son dakika! Yemen Dışişleri Bakanı ile BM Özel Temsilcisi, Ürdün'deki istişare görüşmelerini değerlendirdi - Son Dakika
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Son dakika! Yemen Dışişleri Bakanı ile BM Özel Temsilcisi, Ürdün'deki istişare görüşmelerini değerlendirdi

29.03.2022 14:39
Son dakika! Yemen Dışişleri Bakanı ile BM Özel Temsilcisi, Ürdün'deki istişare görüşmelerini değerlendirdi

Son dakika gündem haberi: Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg ile Ürdün'de Yemenli taraflarla yürütülen istişarelerin sonuçlarını ele aldı.

Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg ile Ürdün'de Yemenli taraflarla yürütülen istişarelerin sonuçlarını ele aldı.

Yemen resmi ajansı SANA'da yer alan habere göre, Bin Mubarek ile Grundberg, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

Görüşmede, Yemen'de sahadaki son gelişmeler ile BM temsilcisinin ülkedeki barış sürecini canlandırma çabaları ele alındı.

Yemenli Bakan, Grundberg'den Yemen'de savaşı sonlandıracak ve sürdürülebilir barışı tesis edecek kapsamlı bir siyasi diyalog için çerçeve oluşturmayı amaçlayan, (Ürdün'de) siyasi ve sosyal bileşenlerle yaptığı son istişarelerin sonuçlarına ilişkin bilgi aldı.

Bin Mubarek, Yemen hükümetinin BM temsilcisinin çabalarına; öncelikli meseleleri ele alışı ve uzun vadeli çözüm arayışları konusundaki çalışmalarına verdiği desteği yineledi.

BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, Ürdün'ün başkenti Amman'da Yemenli parti temsilcilerinin yanı sıra ekonomi, güvenlik, sivil toplum alanlarında 100'den fazla Yemenliyle yapılması planlanan görüşmelere başlamıştı.

Görüşmelerin Yemen hükümeti ve Husiler ile bölgesel ve uluslararası aktörlerle devam edeceği, Yemenlilerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamak için gençler dahil toplumdaki geniş kitlelerle iletişim için çaba sarf edileceği belirtilmişti.

Ülkede 7 yıldır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

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Birleşmiş Milletler, Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Yemen Dışişleri Bakanı ile BM Özel Temsilcisi, Ürdün'deki istişare görüşmelerini değerlendirdi - Son Dakika


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