Son dakika! Yemen Dışişleri Bakanı Mübarek, ülkesinde yabancı askeri üslerin bulunmadığını söyledi - Son Dakika

Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mübarek, ülkesinde yabancı askeri üslerin bulunduğuna dair iddiaları yalanladı.

Rusya'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Mübarek, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov ile ayrı ayrı görüşmesinin ardından, Rus basınına açıklamalarda bulundu.

Yemen hükümetinin ülkede yabancı askeri üslerin inşa edilmesine ilişkin anlaşma yaptığı yönündeki iddiaları değerlendiren Mübarek, bu tür anlaşmaların Yemen parlamentosu tarafından onaylanması gerektiğine dikkati çekti.

Mübarek, "Bu tür konular, ülkenin egemenliğiyle ilgilidir. Yemen toprakları, suyu ve gökyüzünün, ülkenin temel değerleri olduğu prensibini benimsiyoruz. Hiçbir taraf bundan vazgeçemez. Bu yüzden biriyle, Yemen'de askeri üssün inşa edilmesine ilişkin imzalanan anlaşma yok." dedi.

Yemen'in güneyindeki Sokotra Adası'nda da İsrail'e ait askeri üssün bulunup bulunmadığı yönündeki soruyu da yanıtlayan Mübarek, "Bu doğru değil. Sokotra'da üs yok. Bu bilgiler gerçeğe dayalı değil. İsrail'e ait askeri üsler, Sokotra'da yok. Burada Yemen güçleri bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Mübarek, Birleşmiş Milletlerin (BM) Yemen meselesinin çözümünde gösterdiği yolun, ülkede barışın sağlanması konusunda büyük öneme sahip olduğunu dile getirdi.

ABD'nin Associated Press (AP) haber ajansı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Yemen'in Perim (Mayum) adasında askeri üs inşa ettiğini iddia etmişti.