Son dakika: Yemen Dışişleri Bakanı'ndan, Husilerle yapılan ateşkesin tehdit altında olduğu uyarısı - Son Dakika
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Son dakika: Yemen Dışişleri Bakanı'ndan, Husilerle yapılan ateşkesin tehdit altında olduğu uyarısı

05.04.2022 03:43
Son dakika: Yemen Dışişleri Bakanı'ndan, Husilerle yapılan ateşkesin tehdit altında olduğu uyarısı

Son dakika gündem haberi: Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek, Husilerin delme girişimlerinden dolayı ateşkesin tehdit altında olduğu uyarısında bulundu.

Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek, Husilerin delme girişimlerinden dolayı ateşkesin tehdit altında olduğu uyarısında bulundu.

Twitter hesabından açıklama yapan Bin Mubarek, Husileri askeri yayılmayı sürdürmekle suçladı.

"Ateşkes, büyük bir memnuniyetle karşılandı, ancak Husilerin delme girişimleriyle tehdit altında" ifadesini kullanan Bin Mubarek, Husilerin konuşlandıkları mevzileri asker ve araçlarla güçlendirdiklerini, bunun yanı sıra, insansız hava araçları ve top atışlarıyla saldırılar düzenlendiklerini kaydetti.

Bakanın suçlamalarına ilişkin Husilerden henüz bir açıklama yapılmadı.

Yemen'de BM girişimiyle 2 ay süreli ateşkes

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen hükümeti ve Husilerin 2 Nisan yerel saatle 19.00'dan itibaren hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

Grundberg, tarafların, akaryakıt gemilerinin Hudeyde limanlarına girmesi ve Sana Havalimanı'ndan bölgede önceden belirlenmiş noktalara ticari uçuşlar yapılması konusunda da anlaştığını belirtmişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter, Ateşkes, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Yemen Dışişleri Bakanı'ndan, Husilerle yapılan ateşkesin tehdit altında olduğu uyarısı - Son Dakika


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