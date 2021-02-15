Son dakika... Yemen hükümeti, 2021 yılında 12 milyon doz aşının temin edilmesinin beklendiğini açıkladı - Son Dakika

Yemen hükümeti, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama çalışmaları kapsamında 2021 yılı içerisinde 12 milyon doz aşının ulaşmasının beklendiğini bildirdi.

Yemen hükümetine bağlı SABA ajansının haberine göre, geçici başkent Aden'de Yemen Halk Sağlığı Bakanlığı tarafından salgına yönelik bir toplantı düzenlendi.

Haberde, Başbakan Abdulmelik'in Halk Sağlığı Bakanlığına Kovid-19 aşısının ülkede dağıtımının yapılması ve öncelik sırasına göre uygulanması talimatını verdiği belirtildi.

Yemen Halk Sağlığı Bakanı Kasım Buhiybe ise ülkeye 2021 yılında 12 milyon doz Kovid-19 aşısının ulaşmasının beklendiğini açıkladı.

Yemen'de yaklaşık 6 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.