Yemen hükümeti, bir dizi petrol gemisinin İran destekli Husilerin kontrolü altındaki Hudeyde Limanı'na girmesine izin verildiğini açıklarken, Husiler gemilerin henüz limana giriş yapmadığını duyurdu.

Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mübarek Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "kararın mevcut kötü insani durumu hafifletmek için verildiğini" belirtti.

Gemilerin sayısı ve tonajları hakkında ayrıntı vermeyen Bin Mubarek açıklamasında, "Husilerin Stockholm Anlaşması'nı (2018) ihlaline rağmen, Yemen hükümeti bugün petrol ve türevi maddeleri taşıyan bir dizi geminin Hudeyde Limanı'na girişine izin verdi." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Husi kontrolü altındaki Yemen Petrol Şirketi Müdürü Ammar el-Adrayi de Twitter'dan yaptığı açıklamada, gemilerin henüz limana giriş yapmadığını aktardı.

Birleşmiş Milletler (BM) yetkililerinin açıklamalarına rağmen gemilerin, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Cizan kıyılarında 6 yıldan fazla bir süredir tutulduğunu söyleyen Adrayi, gemilerin bırakılması durumunda bile limana ulaşan gemi sayısının 2 ve ya 3'ü geçmeyeceğini ve bunun "isteksizce bir gönderme" olacağını ifade etti.

Husilerin kontrolü altındaki bölgelerde zaman zaman yakıt konusunda büyük sıkıntı yaşanıyor. Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ve Yemen hükümetini yakıt taşıyan gemileri alıkoymak ve Hudeyde Limanı'na girişini engellemekle suçluyor.

Yemen hükümeti ise söz konusu limana giren gemilerden elde edilen tüm gelirlerin Husilerin kontrolünde olmayan bir hesaba yatırılmasını ve Yemen genelinde çalışanlara maaşların tesliminde kullanılmasını şart koşuyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı meşru Yemen hükümetine destek veriyor.