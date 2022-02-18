Üye Girişi
Son dakika... Yemen hükümeti: Siyasi ve ekonomik, iki yönlü bir yol haritası üzerinde çalışıyoruz - Son Dakika

Son dakika... Yemen hükümeti: Siyasi ve ekonomik, iki yönlü bir yol haritası üzerinde çalışıyoruz

18.02.2022 23:44
Son dakika... Yemen hükümeti: Siyasi ve ekonomik, iki yönlü bir yol haritası üzerinde çalışıyoruz

Gelen son dakika haberlerine göre Yemen hükümeti, biri siyasi, diğeri ekonomik olmak üzere iki yönlü bir "yol haritası" üzerinde yoğun bir şekilde çalıştıklarını duyurdu.

Yemen hükümeti, biri siyasi, diğeri ekonomik olmak üzere iki yönlü bir "yol haritası" üzerinde yoğun bir şekilde çalıştıklarını duyurdu.

Yemen haber ajansı SABA'ya göre, 58. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak için Almanya'da bulunan Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek, Avrupa'daki bir dizi büyük yatırımcıyla bir araya geldi.

Mubarek görüşmede, İran destekli Husi milislerinin dayattığı savaşın bir sonucu olarak ülkede can ve altyapıda yaşanan yıkım ve kaybın boyutuna işaret etti.

Hükümetin ülkede yeni bir yol haritası sumak için yoğun bir şekilde çalıştığını aktaran Mubarek, haritanın biri siyasi, diğeri ekonomik olmak üzere iki yönden oluştuğunu belirtti.

Mubarek, Yemen'de siyasi çözümü zorlamak ve ekonomik krizi ele almak için, ülkedeki ılımlı siyasi güçleri birleştirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Yemenli Bakan ayrıca, ülkede barışın temellerini atmak için uluslararası çabaların güçlendirmesinin gerekliliğine vurgu yaptı.

İran destekli Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birçok bölgede çatışmaların aralıksız sürdüğü Yemen'deki iç savaşın, 2022'nin ilk günlerine kadar yaklaşık 377 bin kişinin hayatına mal olduğu belirtiliyor.

YORUMLAR
500
Okyanusun ortasında Porschelar, Bentleylar, Audiler cayır cayır yanıyor! Yangın çıkan kargo gemisi okyanusun ortasında Okyanusun ortasında Porschelar, Bentleylar, Audiler cayır cayır yanıyor! Yangın çıkan kargo gemisi okyanusun ortasında Son dakika haber... DSÖ Direktörü Ghebreyesus dünyanın yeni küresel salgına hazırlıklı olmadığını söyledi Son dakika haber... DSÖ Direktörü Ghebreyesus dünyanın yeni küresel salgına hazırlıklı olmadığını söyledi Almanya'da Münih Türkgücü'nün 11 puanı silindi Almanya'da Münih Türkgücü'nün 11 puanı silindi

Yol Haritası, Almanya, Münih, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Yemen hükümeti: Siyasi ve ekonomik, iki yönlü bir yol haritası üzerinde çalışıyoruz - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
23:31 Tecrübeli yorumcu Hıncal Uluç'tan çarpıcı tespit: Fenerbahçe, Ronaldo'yu alabilirdi
23:27 Cübbeli Ahmet, canlı yayında gündem olacak açıklamalar yaptı: İdam getirilsin, bunları Sultan Ahmet'te sallandıracaksın
23:21 Erken seçim hakkında İzmir'de konuşan MHP'li Yalçın: 'Eski sisteme dönüş' diyorlar ama bu o kadar kolay değil
23:03 Tecrübeli hoca Hamza Hamzaoğlu maç sonu istifa sinyali: Bir şeyler yolunda gitmiyorsa, bize düşen bir görev varsa da bunu çekinmeden yaparız
22:49 Meteoroloji hava tahmin raporunu yayınladı! İstanbul dahil birçok ilde 3 gün boyunca kuvvetli sağanak yağacak
22:44 Ulusal Kanal'a konuk olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Hayal satma peşinde değilim
22:30 Konya-Kasımpaşa karşılaşması nefes kesti!
22:24 Trezeguet, adeta şov yaptı! Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri arka arkaya sıraladı
22:15 Fenerbahçe'de gündem olan paylaşım! Derbinin ardından yine kulak tıkadılar
22:08 Bakan Dönmez'den vatandaşa müjdeli haber! Elektrik tarifelerindeki yeni düzenlemenin ayrıntılarını açıkladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 23:50:58. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika... Yemen hükümeti: Siyasi ve ekonomik, iki yönlü bir yol haritası üzerinde çalışıyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement