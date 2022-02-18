Son dakika... Yemen hükümeti: Siyasi ve ekonomik, iki yönlü bir yol haritası üzerinde çalışıyoruz - Son Dakika

Yemen hükümeti, biri siyasi, diğeri ekonomik olmak üzere iki yönlü bir "yol haritası" üzerinde yoğun bir şekilde çalıştıklarını duyurdu.

Yemen haber ajansı SABA'ya göre, 58. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak için Almanya'da bulunan Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek, Avrupa'daki bir dizi büyük yatırımcıyla bir araya geldi.

Mubarek görüşmede, İran destekli Husi milislerinin dayattığı savaşın bir sonucu olarak ülkede can ve altyapıda yaşanan yıkım ve kaybın boyutuna işaret etti.

Hükümetin ülkede yeni bir yol haritası sumak için yoğun bir şekilde çalıştığını aktaran Mubarek, haritanın biri siyasi, diğeri ekonomik olmak üzere iki yönden oluştuğunu belirtti.

Mubarek, Yemen'de siyasi çözümü zorlamak ve ekonomik krizi ele almak için, ülkedeki ılımlı siyasi güçleri birleştirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Yemenli Bakan ayrıca, ülkede barışın temellerini atmak için uluslararası çabaların güçlendirmesinin gerekliliğine vurgu yaptı.

İran destekli Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birçok bölgede çatışmaların aralıksız sürdüğü Yemen'deki iç savaşın, 2022'nin ilk günlerine kadar yaklaşık 377 bin kişinin hayatına mal olduğu belirtiliyor.