Son Dakika | Yemen hükümeti, "tüm esirleri serbest bırakmaya hazır olmadığı" iddiasını yalanladı - Son Dakika

Son Dakika | Yemen hükümeti, "tüm esirleri serbest bırakmaya hazır olmadığı" iddiasını yalanladı

15.11.2020 16:13
Son Dakika | Yemen hükümeti,

Son dakika gündem haberine göre Yemen hükümeti, İran destekli Husilerin "Yemen hükümetinin tüm esirleri serbest bırakmaya hazır olmadığı" yönündeki iddiasını yalanladı.

Yemen hükümeti, İran destekli Husilerin "Yemen hükümetinin tüm esirleri serbest bırakmaya hazır olmadığı" yönündeki iddiasını yalanladı.

Hükümete bağlı Esir ve Tutuklu Müzakere Heyeti Üyesi Macid Fedail, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Husi milislerin Yemen hükümeti hakkındaki iddiasına cevap verdi.

Fedail, "Husi milisler, esirler ve tutuklular konusunda rezil bir şekilde yanıltmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Esir değişimi için taraflar arasında iki yıl önce imzalanan Stockholm Anlaşması'ndan bu yana taleplerinin açık olduğunu belirten Fedail, tüm esir ve tutukluların bırakılmasını istediklerini vurguladı.

Fedail, konunun "insani bir mesele" olduğuna dikkati çekerek, Husilerin ise konuyu siyasi bir meseleye dönüştürerek medya istismarı yaptığını kaydetti.

Husilerin sivilleri rehin aldığı bilgisini veren Fedail, bu kişilerin savaş esirlerinin takası için kullanıldığına işaret etti.

Ne olmuştu?

Husilerin Esir İşleri Sorumlusu Abdulkadir el-Murteza, Husilere ait El-Mesira televizyonunda yayınlanan açıklamasında, perşembe günü Ürdün'de yapılacak müzakere turunda hükümetin 200, kendilerinin de 100 esirin yanı sıra Yemen Cumhurbaşkanı'nın kardeşi Nasır Mansur Hadi'yi serbest bırakacağını belirtti.

Murteza, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) de müzakerelere katılması gerektiğini söyleyerek, hükümetin tüm esirleri serbest bırakmaya hazır olmadığını, bu konuda iplerin Suudi Arabistan'ın elinde olduğunu dile getirdi.

Taraflar arasında 15 ve 16 Ekim'de, 2014'ten bu yana gerçekleşen en büyük esir değişiminde Yemen hükümeti ve Husiler 1061 esiri serbest bırakmıştı.

Müzakere, Twitter, Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Yemen hükümeti, 'tüm esirleri serbest bırakmaya hazır olmadığı' iddiasını yalanladı - Son Dakika


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