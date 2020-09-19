Son dakika! Yemen hükümetinden BMGK'ye Husilerin Marib saldırıları nedeniyle "olağanüstü toplantı" çağrısı - Son Dakika

Son dakika! Yemen hükümetinden BMGK'ye Husilerin Marib saldırıları nedeniyle "olağanüstü toplantı" çağrısı

Son dakika haberine göre Yemen hükümeti, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) Husilerin Marib kentine yönelik saldırılarına ilişkin olağanüstü toplantı çağrısında bulundu.

Son dakika! Yemen hükümetinden BMGK'ye Husilerin Marib saldırıları nedeniyle

Yemen hükümeti, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) Husilerin Marib kentine yönelik saldırılarına ilişkin olağanüstü toplantı çağrısında bulundu.

Yemen İnsan Hakları Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran destekli Husilerin, sivillerle dolu Marib kentine balistik füzelerle saldırılarını sürdürdüğü ifade edildi.

Husi milislerin sivillerin hayatını tehdit eden saldırılarının görüşülmesi için BMGK'ye olağanüstü toplanma çağrısında bulunulan açıklamada, sivillere yönelik katliam ve soykırımlara karşı acil adım atılması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, "Marib'in hedef alınması, tüm kurumlarıyla Yemen devletinin hedef alınması demektir. Bu da 2,5 milyon Yemenlinin tehlikeye atılmasıdır." ifadeleri kullanıldı.

Haftalardır devam eden ve çok sayıda Husi milisin öldürüldüğü Marib'deki çatışmalar, Yemen'de iç savaşın başlamasından bu yana en şiddetli çatışmalar olarak nitelendiriliyor.

Husiler Cevf ve Marib'e yönelik saldırılarında saha komutanlarından üst düzey kayıplar verdi. Hükümet güçleri de Marib ve diğer bölgeleri savunurken aralarında üst rütbeli isimlerin de bulunduğu pek çok askerini kaybetti.

Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Marib, Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 19:25 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Yemen hükümetinden BMGK'ye Husilerin Marib saldırıları nedeniyle 'olağanüstü toplantı' çağrısı - Son Dakika

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