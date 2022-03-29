Son dakika... Yemen'in Aden ilinde, BAE destekli güçlerin komutanı öldürüldü - Son Dakika
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Son dakika... Yemen'in Aden ilinde, BAE destekli güçlerin komutanı öldürüldü

29.03.2022 12:55
Son dakika... Yemen'in Aden ilinde, BAE destekli güçlerin komutanı öldürüldü

Son dakika gündem haberi: Yemen'in güneyindeki Aden ilinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyine (GGK) bağlı Hizam Emni güçleri komutanının kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişiler tarafından öldürüldüğü belirtildi.

Yemen'in güneyindeki Aden ilinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyine (GGK) bağlı Hizam Emni güçleri komutanının kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişiler tarafından öldürüldüğü belirtildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre araçtan ateş açan saldırganlar, görev aldığı merkez yakınlarında motosiklet kullanmakta olan Hizam Emni komutanı Ekrem el-Meşraki'yi vurdu.

Meşraki, bölgedeki Sınır Tanımayan Doktorlar örgütüne ait hastaneye kaldırıldı ancak burada hayatını kaybetti.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Yemen'de Husiler Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı kentlerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede 2017'de kurulan Birleşik Arap Emirlikleri destekli GGK, geçici başkent Aden dahil olmak üzere güneydeki stratejik öneme sahip bölgeleri kontrolü altında tutuyor.

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Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Yemen'in Aden ilinde, BAE destekli güçlerin komutanı öldürüldü - Son Dakika


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