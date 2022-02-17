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Son dakika... Yemen'in Hudeyde kentinde mayın patlaması sonucu 3 sivil öldü - Son Dakika

Son dakika... Yemen'in Hudeyde kentinde mayın patlaması sonucu 3 sivil öldü

17.02.2022 16:20
Son dakika... Yemen'in Hudeyde kentinde mayın patlaması sonucu 3 sivil öldü

Son dakika haberleri: Yemen'in batısındaki Hudeyde kentinde mayın patlaması sonucu 3 sivil hayatını kaybetti.

Yemen'in batısındaki Hudeyde kentinde mayın patlaması sonucu 3 sivil hayatını kaybetti.

Yemen Mayın Gözlemevinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hudeyde'nin Tuhayta ilçesinde yola döşenen mayın bir motosikletin geçişi sırasında infilak etti. Patlamada 3 sivil yaşamını yitirdi.

Olayın sorumluluğunu ise henüz üstlenen olmadı.

Yemen Mayın Gözlemevi, 9 Şubat'taki açıklamada, ocak ayında ülkenin farklı bölgelerinde mayın ve patlayıcı düzeneklerin infilak etmesi nedeniyle 36 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun destek verdiği hükümet güçleri arasında yaklaşık 7 yıldır çatışmaların sürdüğü Yemen'de, Husi milislerin tuzakladığı mayınların çok sayıda can kaybı ve yaralanmaya neden olduğu ifade ediliyor.

Yemenli yetkililer, ülkede 1 milyondan fazla mayın döşendiğini belirtirken, mayın temizleme çalışmaları ise yavaş ilerliyor

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Yemen, Mayın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Yemen'in Hudeyde kentinde mayın patlaması sonucu 3 sivil öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Yemen'in Hudeyde kentinde mayın patlaması sonucu 3 sivil öldü - Son Dakika
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