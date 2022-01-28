Son dakika! Yemen'in Marib kentinde mayın patlaması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Yemen'in Marib kentinde Husilerin tuzakladığı mayının, temizleme çalışmaları sırasında infilak etmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.

Yemen Mayın Gözlemevinin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Marib kentinin Harib ilçesinde yaşanan olayda ölen kişilerin birinin sivil, 2'sinin mayın temizleme ekibinden olduğu ifade edildi.

Açıklamada, patlamanın temizleme çalışmaları yapıldığı sırada meydana geldiği aktarıldı.

Hükümet güçlerinden ya da Husilerden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Hükümet güçleri, günler önce Husilerle girilen çatışmaların ardından Harib ilçesinde kontrolü sağladıklarını duyurmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.