Son Dakika | Yemen ordusu: Husiler 7 ilde ateşkesi 130 defa ihlal etti - Son Dakika
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Son Dakika | Yemen ordusu: Husiler 7 ilde ateşkesi 130 defa ihlal etti

05.04.2022 23:23
Son Dakika | Yemen ordusu: Husiler 7 ilde ateşkesi 130 defa ihlal etti

Gelen son dakika haberine göre Yemen ordusu, İran destekli Husilerin, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ilan edilen iki aylık ateşkesi 130 defa ihlal ettiğini belirtti.

Yemen ordusu, İran destekli Husilerin, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ilan edilen iki aylık ateşkesi 130 defa ihlal ettiğini belirtti.

Yemen ordusu enformasyon merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Husilerin; Dali, Taiz, Lahic, Hudeyde, Hacce, El-Cevf ve Marib'deki cephelerde ateşkesi ihlal ettiği ifade edildi.

Söz konusu illerde 4 Nisan'da 130 ihlal tespit edildiği aktarılan açıklamada bu ihlallerin, karadan saldırı düzenlemek, orduya ait noktaları ağır silahlar ya da topçu ateşiyle hedef almak, hendek kazmak, tahkimat yapmak ve cephelere insan ve silah takviye etmek şeklinde gerçekleştiği kaydedildi.

Yemen ordusu daha önce de Husilere benzer suçlamalar yöneltmişti.

Yemen'de BM girişimiyle 2 ay süreli ateşkes

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 1 Nisan'da yaptığı açıklamada, Yemen hükümeti ve Husilerin hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

Yemen'de ateşkesin 2 Nisan'da yerel saatle 19.00'da başlayacağını aktaran Grundberg, tarafların, akaryakıt gemilerinin Hudeyde limanlarına girmesi ve Sana Havalimanı'ndan bölgede önceden belirlenmiş noktalara ticari uçuşlar yapılması konusunda da anlaştığını belirtmişti.

Yemenli taraflar arasında 2015'ten bu yana pek çok defa ateşkese varılmış ancak bunlar başarılı olmamıştı.

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Birleşmiş Milletler, Yemen, Nisan, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Yemen ordusu: Husiler 7 ilde ateşkesi 130 defa ihlal etti - Son Dakika


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