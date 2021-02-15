Son Dakika: Yeni ABD yönetimiyle bakanlar düzeyinde ilk temas! Çavuşoğlu, Blinken ile görüştü - Son Dakika

Son Dakika: Yeni ABD yönetimiyle bakanlar düzeyinde ilk temas! Çavuşoğlu, Blinken ile görüştü
15.02.2021 19:37
Son dakika: Yeni ABD yönetimiyle bakanlar düzeyinde ilk temas gerçekleşti. ABD'nin skandal 'Gara açıklamasının ardından Blinken ile Çavuşoğlu'nun görüşmesinde ikili ilişkiler, S-400, FETÖ ve PKK konuşuldu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun mevkidaşı Blinken ile yaptığı görüşmede ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınarak bazı bölgesel meseleler ile FETÖ, PKK/PYD, terörizmle mücadele, S-400, Suriye ve Doğu Akdeniz konularına da değinildi.
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