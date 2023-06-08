Yeni dönemin ilk MGK'sı sona erdi! 3 saat süren toplantıda "Terörle mücadele" vurgusu yapıldı - Son Dakika
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Yeni dönemin ilk MGK'sı sona erdi! 3 saat süren toplantıda "Terörle mücadele" vurgusu yapıldı

08.06.2023 19:29

Yeni dönemin ilk MGK'sı sona erdi! 3 saat süren toplantıda "Terörle mücadele" vurgusu yapıldı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bugün toplandı. Beştepe'deki toplantı, aynı zamanda yeni kabinenin ilk MGK toplantısıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki MGK toplantısına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Musa Avsever ile kuvvet komutanları katıldı.

Son Dakika: Yeni dönemin ilk MGK'sı sona erdi! Yayınlanan bildiride Suriyelilerle ilgili de bir madde var

TOPLANTI 3 SAAT SÜRDÜ

Daha önce Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı sıfatıyla katılan Hakan Fidan Dışişleri Bakanı, Genelkurmay Başkanı sıfatıyla bulunan Yaşar Güler Milli Savunma Bakanı, İbrahim Kalın ise MİT Başkanı olarak toplantıda yer aldı. Beştepe'deki zirvede ana gündem maddesi terörle mücadeleydi. Suriye ile normalleşme adımları, Rusya- Ukrayna Savaşı ve İsveç'in NATO'ya üyelik süreci gibi konular da konuşuldu. Toplantı 3 saat sürdü.

Son Dakika: Yeni dönemin ilk MGK'sı sona erdi! Yayınlanan bildiride Suriyelilerle ilgili de bir madde var

"TERÖRLE MÜCADELEYE DEVAM" MESAJI

Toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı. İlk maddede Türkiye Yüzyılı vurgusu dikkat çekerken terörle mücadele ile her türlü tehdit ve tehlikeye karşı azim, kararlılık ve başarı ile icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulduğu ifade edildi. Rusya-Ukrayna savaşının bölgeye yönelik riskleri artıran etkileri üzerinde durulmuş, Türkiye'nin barış görüşmesi çabalarına katkı sunmaya devam edeceği belirtildi.

Son Dakika: Yeni dönemin ilk MGK'sı sona erdi! Yayınlanan bildiride Suriyelilerle ilgili de bir madde var

SURİYELİLERİN GERİ DÖNÜŞÜ

Çatışmalardan kaçan Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde yurtlarına dönüşüne katkı sağlayacak uluslararası işbirliğinin önemine dikkat çekildiği ifade edilirken Kosova'daki gerilimin bir krize dönüşmesine fırsat verilmemesi için diyalog süreci devam ederken bölgeye verilen desteğin önemi vurgulandı.

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