Son dakika! Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 501 liradan işlem görüyor - Son Dakika

Dün altının ons fiyatındaki artışın etkisiyle 15 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyesi olan 505 lirayı gören altının gram fiyatı, günü de önceki kapanışın yüzde 0,47 üzerinde 503,9 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından, saat 11.15 itibarıyla 501 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 821 lira, cumhuriyet altını da 3.345 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda 1.758 dolardan alıcı buluyor. Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizindeki artışın yanı sıra, merkez bankalarının para politikaları ve ekonomik aktiviteye ilişkin belirsizliklerle küresel piyasalarda risk algısının arttığını ifade etti.

PİYASALAR VERİ AKIŞINA ODAKLANDI

Artan risk algısına karşın altının ons fiyatındaki yükselişlerin sınırlı kaldığına dikkati çeken analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve ABD Merkez Bankası üyelerinin yapacağı açıklamalar ile yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydetti. Bugünün veri gündeminde Avrupa ve ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi ile Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi ve ABD'de dış ticaret dengesi öne çıkıyor.