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Son dakika! Yeni güne düşüşle başlayan dolar 8,88'den işlem görüyor - Son Dakika

Son dakika! Yeni güne düşüşle başlayan dolar 8,88'den işlem görüyor

01.10.2021 10:44

Son dakika haberlerine göre, dolar/TL, güne düşüşle başlamasından sonra 8,88 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 10,29'dan, sterlin ise 11,96'dan alıcı buluyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden ve 8,8593'e kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,38 azalışla 8,8902'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 8,8840 seviyesinde bulunuyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 10,2910'dan, sterlin/TL ise 11,9620'tan satılıyor. Dolar endeksi dün 94,5 ile Eylül 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından bugün yüzde 0,1 azalışla 94,2 seviyelerinde hareket ediyor. Euro/dolar paritesi ise geçen yılın temmuz ayından bu yana ilk kez 1,16 eşiğinin altına inmesinin ardından yüzde 0,1'lik artışla 1,1590 seviyesinde işlem görüyor.

PİYASALAR HABER AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, enflasyondaki artışın arz şokları kaynaklı ve geçici olduğu görüşlerinin dolar endeksinde nispeten sakinleşme sağladığını, tedarik zincirindeki sıkıntılar ve enerji arzında yaşanan daralmanın enflasyona yansımalarına yönelik endişelerin ise gündemde kalmaya devam ettiğini söyledi. Bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 94 seviyesinin destek, 94,8'in ise direnç olarak öne çıktığını bildirdi.

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Son dakika! Yeni güne düşüşle başlayan dolar 8,88'den işlem görüyor

Sterlin, dolar, Euro, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Finans Son dakika! Yeni güne düşüşle başlayan dolar 8,88'den işlem görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Yeni güne düşüşle başlayan dolar 8,88'den işlem görüyor - Son Dakika
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